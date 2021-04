Les ventes de voitures ont chuté de 15% en 2021 | Moteur

Les inscriptions ont grimpé de 128% en mars en raison de l’effet du verrouillage de l’année dernière. Le premier trimestre 2021 s’est clôturé avec un total de 186061 unités vendues, soit une baisse de 15% par rapport à 2020.

Les immatriculations de voitures ont grimpé en flèche de 128% au mois de mars par rapport à la même période de l’année précédente.

Bien que le rebond soit très important, il y a une cause claire derrière: le chiffre est àtouchés par l’emprisonnement qui a débuté le 15 mars de l’année dernière dans notre pays et cela a conduit à la fermeture de concessions.

Pour faire une vraie comparaison de la situation du secteur, il faut remonter à 2019. Comme le détaille CincoDías, Au total, 85819 unités ont été immatriculées en mars, soit une baisse de 30% par rapport à la même période en 2019.

Selon les données publiées par l’association des fabricants Anfac, dans le cumul de 2021 le premier trimestre clôturé avec un total de 186061 unités vendues, soit un 15% de baisse par rapport à 2020 et 41% par rapport à l’année précédente.

Le métier qui souffre le plus est celui des sociétés de location (Baisse de 38,6% par rapport à mars 2019) car, selon l’association, l’absence de tourisme avant Pâques a été un frein pour eux, puisqu’ils renouvellent leurs flottes au cours du premier trimestre pour ces vacances.

Les prévisions d’Anfac pour les inscriptions pour cette 2021 sont de 925000 unités, soit 26% de moins que les chiffres traités avant l’arrivée du COVID-19.

En termes de carburant, 48% des voitures vendues étaient à essence, 23% de diesel et 29% d’énergies alternatives.

En termes de modèles, la plus vendue au cours de ce premier trimestre a été la Peugeot 208 (5 207 unités), suivie par la Citroën C3, la Nissan Qashqai et la Peugeot 2008. Par marques, la plus vendue dans notre pays sur cette période est Peugeot (près de 18 500 unités), suivi par Seat (14 455) et Toyota (13 665).

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Andrea Gómez Bobillo.