Les ventes d’iPhone 12 d’Apple ont écrasé tous les téléphones Android au premier trimestre – .

Aussi difficile que l’année dernière ait été pour pratiquement tout le monde sur la planète Terre, il y a des signes qu’une véritable reprise a commencé à se produire dans toutes les industries qui ont souffert tout au long de la pandémie. Un de ces signes est un rapport récent de Counterpoint Research, qui a révélé que les revenus mondiaux des smartphones ont dépassé les 100 millions de dollars au premier trimestre pour la toute première fois.

«Le segment mondial des smartphones a enregistré un chiffre d’affaires record de 113 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 35% en glissement annuel», a déclaré Harmeet Singh Walia, analyste principal de Counterpoint, dans un communiqué de presse. «Cela arrive à un moment où l’industrie était confrontée à des contraintes de chaîne d’approvisionnement. Apple a enregistré une part de chiffre d’affaires record au premier trimestre grâce à la solide performance de l’iPhone 12 Series et à la propagation de la demande par rapport au trimestre précédent en raison du retard du lancement. »

La semaine dernière, Counterpoint Research a partagé une mise à jour concernant les revenus du premier trimestre 2021, et il s’avère que la gamme de smartphones d’Apple a été encore plus populaire qu’elle ne le paraissait au début.

Selon le communiqué de presse de Counterpoint, les derniers modèles d’iPhone d’Apple ont dominé la concurrence en termes de part de volume et de part de revenus au premier trimestre 2021. L’iPhone 12 était le téléphone le plus vendu, capturant 5% du marché, tandis que l’iPhone 12 Pro Max est arrivé deuxième avec 4% et l’iPhone 12 Pro est arrivé troisième avec 3%. L’iPhone 11 et le Redmi 9A sont à égalité au quatrième rang avec 2%, et aucun autre téléphone n’a dépassé 1%. Gardez à l’esprit qu’il s’agit de chiffres de vente mondiaux.

La répartition des revenus était presque identique, bien que l’iPhone 12 Pro Max ait dépassé l’iPhone 12 avec 12% contre 11%. L’iPhone 12 Pro Max coûte 300 $ de plus que le modèle standard, ce n’est donc pas une surprise. Samsung a également une performance légèrement plus impressionnante sur cette liste, avec le Galaxy S21 Ultra 5G grimpant à la cinquième place avec une part de revenus de 3%, mais chaque fournisseur est encore une fois pâle par rapport à la gamme imbattable d’iPhone d’Apple.

Au-delà de la liste des dix premiers, il y avait quelques révélations intéressantes dans le communiqué de presse. Par exemple, les variantes plus chères étaient plus populaires dans certaines régions que dans d’autres – aux États-Unis, l’iPhone 12 Pro Max et le Galaxy S21 Ultra 5G étaient les modèles les plus populaires d’Apple et de Samsung, respectivement. En outre, l’iPhone 11 et l’iPhone SE étaient les deux seuls modèles de la liste sans 5G.

«Contrairement à la liste des revenus, la liste des volumes comprend également des appareils du segment abordable», a écrit l’analyste de recherche Varun Mishra. «Les volumes du Redmi 9A ont été tirés par sa solide performance en Chine et en Inde, tandis que le Redmi 9 a bien performé sur le marché de l’Asie du Sud-Est. La solide performance des Redmi 9A, Redmi 9 et Redmi Note 9 a aidé Xiaomi à maintenir sa position de leader dans la fourchette de prix inférieure à 150 USD au niveau mondial, capturant une part de 19% dans le segment.

