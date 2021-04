Les ventes d’iPhone 13 devraient être élevées, suggère les précommandes d’Apple

Un nouveau rapport d’analyste suggère qu’Apple s’attend à de fortes ventes d’iPhone 13 lorsque la nouvelle gamme sera lancée à l’automne. Les contrôles de la chaîne d’approvisionnement indiquent qu’Apple se prépare pour encore plus de commandes que la société initialement prévue pour l’iPhone 12.

Le rapport prédit également des hausses de prix «modestes» pour les nouveaux modèles d’iPad Pro que nous nous attendons à voir dévoilés demain, par rapport aux prix des modèles existants…

L’analyste de Wedbush Daniel Ives a rédigé la note de l’investisseur.

Nous pensons qu’Apple est toujours au milieu des manches de sa plus grande année de cycle de produits jamais vue sur les iMac, iPad, AirPod, Apple Watch et, bien sûr, sur le supercycle de l’iPhone 12, qui devrait être suivi par le dévoilement de l’iPhone 13 cet automne. Nos premiers contrôles de construction de la chaîne d’approvisionnement en Asie pour l’iPhone 13 sont actuellement de l’ordre de 100 millions d’unités par rapport à notre iPhone 12 initial lit à 80 millions d’unités (pré-COVID) et représente une augmentation de 25% par rapport aux portes. Bien que ce nombre évoluera clairement au cours des prochains mois, nous pensons que cela témoigne d’une confiance accrue chez Cook & Co. que ce cycle de produits axé sur la 5G se prolongera jusqu’en 2022 et devrait également bénéficier d’un «environnement de réouverture» post-consommation des vaccins.

La société prend soin de souligner que la comparaison porte sur les projets originaux d’Apple pour la production d’iPhone 12, avant que COVID-19 ne frappe. Comme nous l’avons vu, Apple a considérablement bénéficié du verrouillage, stimulant la demande de produits améliorés sur les marchés des entreprises et des consommateurs. Les affaires parce que tant de personnes travaillant à domicile ont conduit à la demande de meilleurs kits, et les consommateurs parce que les gens avaient moins de choses sur lesquelles dépenser leur argent et parce que le divertissement basé sur la technologie jouait un rôle plus important.

Paradoxalement, Ives suggère que l’entreprise pourrait également bénéficier de l’ouverture mondiale alors que les niveaux de vaccination s’approchent des niveaux requis pour l’immunité du troupeau. Bien que cela semble contradictoire, ce n’est pas non plus un scénario impossible: il y a eu ceux qui ont dépensé plus d’argent en technologie parce qu’ils étaient coincés à la maison à l’utiliser, et il y aura ceux qui verront leur revenu récupérer à mesure que l’économie s’ouvre – donc c’est le cas. un scénario plausible pour Apple de bénéficier de deux segments de marché différents à des stades différents.

Les ventes d’iPhone 13 pourraient également bénéficier du déploiement continu de la 5G, d’autant plus qu’il semble que davantage de pays bénéficieront de la norme mmWave 5G plus rapide cette année. Vous pouvez voir tout ce que nous attendons des modèles d’iPhone de cette année dans notre guide iPhone 13.

Nous nous attendons bien sûr à voir Apple annoncer de nouveaux modèles d’iPad Pro demain, et Wedbush pense que les prix de ceux-ci seront un peu plus élevés que la gamme actuelle.

À titre de référence, le modèle actuel de 11 pouces va de 799 $ pour le modèle 128 Go Wi-Fi uniquement à 1499 $ pour la version cellulaire de 1 To. Le modèle de 12,9 pouces, dont nous nous attendons à obtenir un rétroéclairage mini-LED, va actuellement de 999 $ à 1649 $.

