Les ventes d’iPhone en Inde devraient augmenter de plus de 50% cette année

Les analystes s’attendent à ce que les ventes d’iPhone en Inde augmentent de plus de 50 % en glissement annuel, passant de moins de 2 milliards de dollars au cours de l’exercice 2019/2020 d’Apple à environ 3 milliards de dollars d’ici la fin de l’exercice en cours.

La production d’iPhone en Inde a également considérablement augmenté depuis 2017…

Apple cite manifestement un rapport payant dans Business Standard de l’Inde.

Les ventes en Inde auront été considérablement stimulées par l’ouverture d’un Apple Store en ligne en septembre dernier, et l’année suivante devrait voir un autre bond substantiel avec l’ouverture des premiers Apple Store physiques dans le pays en 2022.

Le rapport indique également que l’assemblage d’iPhone en Inde a considérablement augmenté depuis 2017.

En fabriquant localement, les nouveaux modèles d’iPhone sont désormais lancés plus rapidement en Inde après la sortie de nouveaux modèles par Apple. Cela se poursuivra jusqu’à l’iPhone 13.

Les seuls modèles encore fabriqués en dehors de l’Inde sont leurs modèles haut de gamme 12 Pro et 12 Pro Max […]

Les partenaires de fabrication d’Apple ont poussé les iPhones « Made in India » à 75 % en 2021, un bond incroyable depuis 2017. Les iPhones d’Apple détiennent environ 15 % du marché indien. L’augmentation de la production locale est directement liée aux plans d’incitation proposés par le gouvernement indien.

Ce n’est pas une surprise : l’Inde offre des incitations fiscales intéressantes basées sur l’augmentation des volumes de production dans le pays.

En échange de la fabrication de smartphones haut de gamme en Inde, les fabricants bénéficieront d’incitations représentant entre 4 % et 6 % du coût de chaque appareil.

Bien qu’ouvert à toutes les marques, le programme a une exigence qui devrait principalement profiter à Apple et Samsung. Le programme d’incitation à la production (PLI) s’applique uniquement aux smartphones vendus 15 000 roupies (205 $) ou plus. Comme le note TNW, cela signifie qu’Apple et Samsung se qualifieront alors que les marques chinoises ne le seront pour la plupart pas.