Les ventes d’obligations de sociétés ont chuté de près de 13% sur le mois en décembre

Par Manish M. Suvarna

Les levées de fonds via les obligations d’entreprises à travers les mandats et les notations ont chuté de près de 13% sur le mois en décembre, la plupart des émetteurs étant restés sur la touche en raison d’une hausse des rendements de ces papiers. Selon les données compilées par la base de données Prime, les entreprises et les banques ont levé 48 852 crores de Rs en décembre, contre 56 096 crores de Rs en novembre.

Parmi les émetteurs, ICICI Bank, Canara Bank, State Bank of India, LIC Housing Finance, Axis Bank et Housing Development Finance Corporation sont restés les principaux émetteurs, levant plus de 40 % du montant total levé en décembre.

« La tendance à la hausse des rendements en ligne avec la peur de l’inflation et des probabilités de hausse des taux a tenu les investisseurs à distance et leur comportement réticent a entraîné une tendance des émissions inférieure à la normale », a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et responsable des titres à revenu fixe institutionnels chez JM Financial.

Les rendements des obligations de sociétés à travers les échéances ont augmenté de près de 10 à 20 points de base en décembre après que les rendements des titres publics, en particulier des obligations de référence, aient augmenté par crainte d’une hausse de l’inflation et des inquiétudes concernant la propagation rapide de la variante Omicron de Covid-19. Le rendement obligataire de référence à 10 ans 6,10 %-2031 a augmenté de près de 10 à 12 points de base en décembre, principalement après la politique monétaire.

« L’inflation de l’IPC a suivi une tendance à la hausse, ce qui entraîne des anticipations d’inflation plus élevées. Le commerce de G-Sec correspond à la trajectoire inflationniste attendue et, par conséquent, la volatilité est à la hausse », a déclaré Sandeep Bagla, directeur général de Trust Mutual Fund.

De plus, la Reserve Bank of India (RBI) et les autres banques centrales du monde cherchent à normaliser la politique monétaire, et par conséquent, les rendements obligataires sont devenus volatils en prévision des hausses de taux.

Les acteurs du marché ont déclaré qu’une hausse des rendements des obligations d’entreprises devrait se poursuivre par crainte d’une hausse des taux par la banque centrale et d’une accélération du retrait des liquidités par la RBI du système bancaire.

« Cette tendance pourrait se poursuivre pendant un certain temps car la crainte d’une hausse des taux persiste et avant le budget qui réduit le déficit budgétaire de l’année prochaine et les emprunts sur le marché doivent garder les investisseurs très prudents », a ajouté Manglunia.

