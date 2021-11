Les ventes du Cyber ​​Monday de Lenovo permettent d’économiser jusqu’à 500 $ sur votre nouveau Chromebook

Non seulement Lenovo fabrique le meilleur Chromebook sur le marché, mais il propose également bon nombre des meilleures offres Chromebook ce Cyber ​​Monday. Que vous souhaitiez une centrale électrique comme le Flex 5i ou le ThinkPad C13 ou que vous ayez besoin de quelque chose de plus adapté aux enfants et plus économique comme le Lenovo 10e ou le Flex 3, ce sont les offres qui mettront toute votre famille en ligne ce Noël.

Lenovo Chromebook Flex 5i (Économisez 180 $)



Cette version améliorée du Lenovo Flex 5 a été mise en vente en octobre, mais c’est la première fois que nous la voyons à prix réduit. Avec un processeur i3, beaucoup de stockage et un écran tactile 1080p, le Flex 5i est prêt à travailler dur et à jouer dur.

390 $ chez Lenovo

Lenovo Chromebook 5i (économisez 100 $)



Vous vous souvenez de la barre lumineuse du Chromebook Pixel d’origine à l’époque ? Vous pouvez retrouver cette douceur avec le Lenovo 5i, qui place une barre lumineuse à couleur changeante sous le trackpad afin que vous puissiez la voir lorsque l’ordinateur portable est ouvert ou fermé.

340 $ chez Lenovo

Lenovo Chromebook Duo



Lenovo dit que le Lenovo Chromebook Duet est à 70 $ de rabais, mais pas vraiment puisque le modèle 64 Go s’est vendu entre 230 $ et 250 $ pour l’ensemble de 2021 et la majeure partie de 2020 également. Cela dit, le Duet est toujours une excellente petite tablette Chrome OS parfaite pour la lecture de bandes dessinées, les frénésie de YouTube et la chute dans le terrier du lapin Reddit sur le canapé pendant le grand match.

Chromebook Lenovo ThinkPad C13 Yoga (économisez jusqu’à 500 $)



ThinkPad est une marque qui rend beaucoup d’entre nous nostalgiques de l’époque où les ordinateurs portables étaient des briques littérales, mais le C13 est mince, puissant et riche en fonctionnalités. Je recommande fortement d’accrocher les modèles Ryzen 3 ou Ryzen 7 pour de meilleures performances et des économies plus importantes.

À partir de 359 $ chez Lenovo

Tablette Chromebook Lenovo 10e (économisez jusqu’à 265 $)



Il s’agit de la version testée en classe du Lenovo Chromebook Duet, avec un écran tactile de 400 nits, 1920 x 1200px, une batterie longue durée et, contrairement au Duet, cette version dispose en fait d’une prise casque. Vous pouvez acheter uniquement la tablette pour 99 $, mais je vous recommande de prendre le pack clavier pour 139 $ pour une meilleure expérience prête à l’emploi. Cette tablette bénéficiera également des mises à jour de Chrome OS jusqu’en juin 2028, ce qui signifie que cette tablette à 100 $ durera 3 à 4 fois plus longtemps que n’importe quelle tablette Android que vous achetez aujourd’hui.

À partir de 99 $ chez Lenovo

Lenovo Chromebook 3 (14″) (Économisez 160 $)



Le Chromebook Lenvov 3 est alimenté par un processeur MediaTek à 8 cœurs, dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage à bord. Il dispose également d’un écran Full HD 1080p, donc le Web a fière allure.

129 $ chez Best Buy

Lenovo Chromebook Flex 3 (11,6″) (économisez 230 $)



Le Lenovo Chromebook Flex 3 est la même formule gagnante que le Lenovo C330, mais il bénéficiera des mises à jour de Chrome OS jusqu’en juin 2028. La combinaison de cela avec un écran tactile 2 en 1, une autonomie de batterie exceptionnelle et une construction durable en fait un non- cerveau pour les enfants.

149 $ chez Best Buy (Arctic Grey, 32 Go) 160 $ ​​chez Amazon (Blizzard White, 64 Go)

J’espérais voir le modèle 2020 du Lenovo Flex 5 bénéficier de remises importantes ce Cyber ​​Monday pour aider à faire de la place pour son remplacement – ​​il est tombé à 200 $ une fois cet été et à 230 $ autour du Prime Day – mais en voyant le tout nouveau Le Chromebook Flex 5i de Lenovo en vente est également plutôt sympa. J’aurais aimé qu’Amazon propose le modèle avec 8 Go de RAM, mais jusqu’à présent, Costco semble avoir l’exclusivité à ce sujet.

L’autre offre sur laquelle vous ne devriez absolument pas dormir est la tablette Lenovo 10e Chromebook. Cela a les mêmes spécifications internes que le Lenovo Chromebook Duet – à l’exception de ses 32 Go de stockage seulement, pas de 64 Go – et il a un excellent écran. Bien qu’il ne fasse que 10,1 pouces, il fait 1920 x 1200 pixels, donc c’est 1080p compte tenu du rapport hauteur/largeur, et les 400 nits de luminosité maximale signifient que vous pouvez utiliser cette tablette à l’intérieur ou à l’extérieur pour lire, rechercher ou relever le défi d’aujourd’hui dans votre Android décontracté jeu de choix.

Si vous voyez un ordinateur portable Lenovo qui n’est pas en vente sur son site Web ce week-end, vous pouvez obtenir jusqu’à 100 $ de réduction avec le code promo SURPRISE VACANCES, mais il ne se cumulera pas avec un autre code de coupon de vacances déjà appliqué à un produit.

