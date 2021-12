Les ventes du Galaxy Z Flip 3 dépassent les attentes alors que Samsung se tourne vers l’avenir

Lorsque vous regardez ce que Samsung a introduit avec le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, il était difficile de ne pas être impressionné. Non seulement il est évident que l’entreprise est à l’écoute de ses clients, mais quelques mois plus tard, il est clair que les téléphones pliables sont là pour rester. Selon Samsung, le Z Flip 3 a entraîné une augmentation de 150% de ceux qui sont passés d’une autre marque par rapport au Galaxy Note 20. Ce nombre chute légèrement à 140% par rapport au Galaxy S21.

Considérant que Samsung a choisi de renoncer au Galaxy Note 21 au profit de ses offres pliables, Samsung a beaucoup misé sur le succès de ces appareils. Et selon Samsung directement, le résultat a été assez gratifiant. Ce qui aide ces deux téléphones à se démarquer de la foule, c’est le fait que Samsung est à la pointe de l’innovation sur le marché naissant. Pour la première fois, nous avons des téléphones pliables qui sont en fait résistants à l’eau, grâce à l’indice IPX8.

Il y a des écrans 120 Hz dans tous les domaines, ce qui n’était pas le cas avec deux des meilleurs téléphones pliables de 2020. Après avoir fait son chemin vers le Galaxy S21 Ultra, la prise en charge du S Pen est également arrivée pour le Galaxy Z Fold 3 grâce à la conception unique de l’écran. . Cela a aidé les fans de Galaxy Note à passer à un appareil plus récent, et sans doute un appareil qui peut vous aider à être beaucoup plus productif.

Cependant, si cela n’était pas évident au vu des nombreuses offres que nous avons vues, Samsung (et les opérateurs) essaient de mettre le Galaxy Z Flip 3 entre les mains du plus grand nombre. Mais ce ne serait pas un objectif réalisable sans les progrès que Samsung fait dans l’espace.

Les analystes avaient initialement prévu une augmentation par 3 des ventes sur le marché des téléphones pliables tout au long de 2021. Et pour l’avenir, les ventes de téléphones pliables devraient « décuper d’ici 2023 ». Avec Samsung en tête, cela ne serait pas un choc si la société parvenait à faire exploser ces prédictions. Bien sûr, il y a quelques améliorations que nous aimerions encore voir, mais il est indéniable que le Fold 3 et le Flip 3 sont des appareils à la pointe de l’industrie et incroyables.

