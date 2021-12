Les ventes du lendemain de Noël devraient chuter au milieu de la propagation d’Omicron

Les dépenses en ligne devraient atteindre 1,43 milliard de livres sterling ce lendemain de Noël. // Les ventes totales le 26 décembre chuteront de 10 % par rapport à 2019 et en baisse de 1 % par rapport à 2020 // Les acheteurs restent réticents à se rendre dans la rue principale au milieu d’Omicron, les ventes devant chuter de 23 % par rapport à 2019

Les ventes du lendemain de Noël devraient chuter le 26 décembre de cette année, avec une baisse de 10 % par rapport à 2019 et une baisse de 1 % par rapport à l’année dernière, selon un nouveau rapport.

Le VoucherCodes.co.uk Shopping for Christmas 2021 a estimé que les ventes du lendemain de Noël chuteraient de 10% à 3,94 milliards de livres sterling par rapport aux chiffres de 2019 (4,39 milliards de livres sterling) et en baisse par rapport à 3,97 milliards de livres sterling en 2020.

Les détaillants devraient être durement touchés avec des ventes en baisse pour la quatrième année consécutive malgré moins de restrictions en place par rapport à 2020 grâce à la propagation de la variante Omicron.

LIRE LA SUITE: Tous les détaillants qui seront fermés le lendemain de Noël cette année

Alors que les acheteurs restent prudents à la lumière de l’augmentation des cas de Covid, les dépenses de High Street le lendemain de Noël devraient chuter de 23% par rapport aux chiffres de 2019, de 3,25 milliards de livres sterling à 2,51 milliards de livres sterling.

La comparaison d’une année sur l’autre montre une augmentation de 11% par rapport à 2,26 milliards de livres sterling en 2020, mais comme le commerce de détail non essentiel est resté fermé l’année dernière, ce n’est pas le coup de pouce significatif qu’espéraient les détaillants.

De nombreux détaillants commencent leur période de soldes de Noël le jour de Noël, dans l’espoir d’une augmentation des ventes bien nécessaire pour compléter le quartier d’or.

Cependant, cette année, malgré les remises, il est peu probable que les détaillants voient les résultats qu’ils espéraient, car le rapport prédit que les dépenses totales entre le 25 et le 31 décembre atteindront 13,9 milliards de livres sterling. Cela se compare à 15,2 milliards de livres sterling en 2019 et 13,8 milliards de livres sterling en 2020 – une augmentation marginale de 1%.

Les dépenses en ligne devraient atteindre 1,43 milliard de livres sterling ce lendemain de Noël, soit une augmentation de 25% par rapport aux ventes de 1,14 milliard de livres sterling en 2019, mais cela représente une baisse de 16% par rapport à Noël dernier lorsque les ventes en ligne ont atteint 1,71 milliard de livres sterling alors que le pays restait sous confinement.

Le directeur principal de VoucherCodes, commercial Angus Drummond, a déclaré: «La période de vente du lendemain de Noël est notoirement l’un des événements de remise les plus importants et les plus connus du calendrier britannique de la vente au détail, mais malheureusement, celui qui a été le plus durement touché par Covid.

« Cette année, à l’approche de Noël, nous avons vu les détaillants se battre avec la variante Omicron alors que les consommateurs se retiraient des dépenses en magasin dans le but de rester en sécurité et de protéger leur Noël. Dans le même temps, l’incertitude entourant un éventuel verrouillage après Noël a dominé la conversation publique, de nombreux consommateurs se préparant à une période après Noël avec des restrictions beaucoup plus strictes.

« Bien qu’aucune restriction de ce type n’ait été introduite, le rapport montre que les incertitudes concernant le verrouillage et les inquiétudes persistantes des consommateurs concernant le virus auront un impact négatif sur les performances des ventes du lendemain de Noël, qui devraient être nettement inférieures à celles de 2019, avant le début de la pandémie.

« Avec l’annonce d’un verrouillage potentiel depuis plus de deux semaines, il est probable que de nombreux consommateurs auront fait un effort pour acheter les choses qu’ils voulaient avant Noël plutôt que de le laisser au hasard lors des soldes du lendemain de Noël. Ceci, associé au nouveau souvenir du resserrement des restrictions du lendemain de Noël de l’année dernière, signifie que nous prévoyons que les consommateurs tireront le meilleur parti de ne pas être en lock-out cette semaine en passant plus de temps avec leur famille et leurs amis, en donnant la priorité à cela plutôt qu’aux achats, ce qui finira par aller plus loin. impacter négativement les ventes.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette