Les ventes en ligne d’Amazon ralentissent, mais ses bénéfices continuent de croître

29/10/2021 à 5h06 CEST

Le bénéfice net du géant du commerce électronique Amazon a augmenté de 35% au cours des 9 premiers mois de 2021, bien que leurs ventes en ligne au troisième trimestre de l’année ont ralenti et ils n’ont avancé que de 3%. Au total, Amazon a réalisé un bénéfice net de 19 041 millions de dollars jusqu’en septembre, soit une augmentation d’environ 35% par rapport à la même période de l’année précédente, avec des comptes toujours propulsés par l’augmentation de son activité pendant la pandémie.

La note négative concernait les ventes en ligne au troisième trimestre, qui se sont élevées à 49 942 millions de dollars, soit seulement 3% de plus que la même période de l’année précédente. Cela s’est produit principalement en raison de l’augmentation des coûts due à problèmes dans la chaîne d’approvisionnement mondialeselon le PDG d’Amazon Andy Jassy. « Nous avons toujours dit que face au choix entre optimiser pour les bénéfices à court terme ou ce qui est le mieux pour le long terme, nous choisirons ce dernier, et cela se voit à chaque phase de cette pandémie », a-t-il déclaré dans un communiqué. déclaration Jassy.

Les ventes totales augmentent

Cependant, les ventes totales d’Amazon jusqu’en septembre s’élevaient à 332,41 milliards de dollars, 27% de plus contre 260 509 millions au cours des neuf premiers mois de 2020. Cela comprend une augmentation de 24 % des abonnements et une augmentation de 13 % des ventes en magasin physique. Au cours du troisième trimestre, le leader mondial du commerce sur Internet a réalisé un chiffre d’affaires de 54 876 millions de dollars, soit près de 4 % de plus que les 52 774 millions de la même période l’an dernier. Au total, la société basée à Seattle (Washington, USA) a obtenu un bénéfice net par action de 37,69 dollars sur les 9 premiers mois, contre 28,24 réalisés dans le même intervalle l’an dernier.

Amazon est l’une des entreprises qui ont le plus profité de la pandémie, grâce à l’impulsion du commerce sur Internet dérivée des restrictions de mobilité et de la fermeture ou de la réduction de la capacité et des horaires des magasins physiques.

Le marché international et AWS, sur la bonne voie

Le cabinet que dirige Jassy a enregistré une augmentez vos ventes à la fois sur son principal marché, l’Amérique du Nord, avec une hausse de 22,7% à 197 473 millions de chiffre d’affaires, et dans le reste du monde, où le chiffre d’affaires a progressé de 35% à 90 515 millions de dollars.

De son côté, la plateforme de cloud computing Amazon Web Services (AWS), leader du secteur, a augmenté son chiffre d’affaires de 36% à 44.422 millions. AWS est le grand pari de l’entreprise pour l’avenir et son activité la plus rentable, en plus d’avoir une domination incontestée sur le marché, bien au-dessus de ses plus grands concurrents, Microsoft Azure et Google Cloud.

Stratégie pour les vacances

Les résultats d’Amazon ont été publiés la même semaine où le géant du commerce électronique a déclaré qu’il était « prêt » pour la saison des vacances, malgré des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Cela a été souligné par le vice-président des services de livraison mondiaux d’Amazon, John Felton, sur le blog de l’entreprise, où il a évoqué les doutes sur la capacité opérationnelle de distribution de l’entreprise pendant les prochaines vacances. Felton a expliqué que la firme a investi dans des avions, des bateaux, des camions, des entrepôts et du personnel pour « obtenir ce que les clients veulent, quand ils veulent et où ils veulent », malgré les difficultés du contexte actuel. Plus précisément, Amazon aura dans le monde entier une flotte de 85 avions et 50 000 camions propres, et un réseau de 260 000 chauffeurs pour « apporter la magie de Noël à la porte » de vos clients.