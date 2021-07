les ventes en ligne dépassent pour la première fois les centres commerciaux en Espagne

Un « sorasso historique » s’est produit cette année 2019 dans le modèle de consommation espagnol. Pour la première fois dans l’histoire, les ventes réalisées via les canaux en ligne ont dépassé celles réalisées physiquement via les centres commerciaux. Ainsi l’établit Banque d’Amérique, la deuxième banque des États-Unis après JP Morgan, dans un rapport sur les centres commerciaux en Espagne publié ce jeudi.

BofA a calculé combien les Espagnols dépenseront cette année en achats en ligne et le chiffre est vertigineux : 49 000 millions d’euros, ce qui représente 3 000 millions de plus que les 46 000 millions de ventes dans les centres commerciaux avec lesquelles s’achèvera 2019. La banque a calculé ce chiffre sur la base de données de la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) et de l’Association espagnole des centres commerciaux (AECC).

Dans ce graphique, vous pouvez voir la poussée des ventes en ligne au cours des trois dernières années, au cours de laquelle elles ont pratiquement augmenté de 25 000 millions pour doubler leur taille.

Ce rapport de l’équipe « recherche » de Bank of America traite de l’évolution des centres commerciaux en tant qu’actif immobilier, avec une attention particulière pour certains des principaux acteurs du secteur tels que Colonial ou alors Propriétés Merlin. Cependant, les analystes de BofA indiquent clairement que «si les ventes au détail ont été principalement motivées par la confiance des consommateurs dans le passé, la pénétration croissante en ligne joue désormais un rôle de plus en plus important. Nous anticipons un manque de croissance des loyers et une baisse de la valeur des actifs immobiliers. De même, la pression en ligne et sur les magasins pour rivaliser sur les prix fera baisser les loyers.

Ils auront plus de force, assurent-ils, les centres commerciaux qui ont un bon portefeuille d’approvisionnement alimentaire et qui sont situés dans les zones centrales.

Le canal physique ne meurt pas

Une autre des conclusions que l’on peut tirer de cette tendance établie par les analystes bancaires est que, pour le moment, les achats dans les centres commerciaux, c’est-à-dire le canal physique d’une vie, ils n’ont pas ressenti de ressentiment par la poussée du canal Internet. Bien au contraire, depuis 2013, ils connaissent une légère augmentation, ce qui les porte à 46 000 millions aujourd’hui contre 38 000 il y a environ six ans.

Ainsi, la montée en puissance du canal en ligne se fait surtout dans les couches sociales et générationnelles peu habituées à se rendre dans les centres commerciaux. À l’heure actuelle, le marché a presque doublé ces dernières années, mais la croissance en ligne n’a pas entraîné une baisse correspondante du canal physique.

Comme l’indique l’analyse, « la pénétration des ventes en ligne augmentera automatiquement avec la utilisation accrue d’Internet, à mesure que les jeunes générations grandissent et représentent une plus grande proportion de la population totale. En outre, le document souligne : « Le Royaume-Uni a Le taux de pénétration de la vente au détail en ligne le plus élevé d’Europe avec 19% et est plus touché par la cannibalisation vers les centres physiques. Cependant, le reste de l’Europe a beaucoup de marge pour augmenter les tarifs en ligne, en particulier les pays avec un meilleur accès à Internet, comme l’Espagne, mais aussi l’Allemagne et les Pays-Bas ».