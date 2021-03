Les ventes immobilières résidentielles rebondissent; les ventes de logements au T12021 dépassent les niveaux d’avant Covid

L’assouplissement des restrictions de verrouillage et le déploiement des vaccins ont en outre contribué à ramener les acheteurs sur le marché, a-t-il déclaré.

L’immobilier résidentiel a réussi à rebondir avec des ventes égales ou même dépassant les niveaux d’avant Covid, comme le suggèrent les derniers chiffres de deux grands cabinets de conseil en immobilier.

Selon JLL India, les ventes résidentielles au cours de l’année civile (CY) du premier trimestre 2021 sont revenues à plus de 90% des volumes observés au premier trimestre 2020 dans les sept principales villes, tandis que les lancements étaient à 84% des niveaux du premier trimestre 2020. Les ventes résidentielles s’établissent à 25583 unités au T1 2021 contre 27451 au T1 2020.

De même, Anarock Property Consultants a déclaré que le secteur du logement dans les sept principales villes avait enregistré un retour impressionnant en janvier-mars 2021, les ventes ayant augmenté de 29% et les nouveaux lancements de 51% au cours du trimestre par rapport à la même période il y a un an. Environ 58290 maisons ont été vendues au premier trimestre 2021 contre 45200 au premier trimestre 2020, a-t-il précisé.

«Une croissance soutenue des ventes présente des signes clairs de retour de la demande et de la confiance des acheteurs sur le marché. Cela s’explique par des taux d’intérêt historiquement bas sur les prêts immobiliers, des prix résidentiels stagnants, des plans de paiement lucratifs et des cadeaux des promoteurs et des incitations gouvernementales telles que la réduction des droits de timbre dans des États comme le Maharashtra et le Karnataka », a déclaré Samantak Das, économiste en chef de JLL India.

L’assouplissement des restrictions de verrouillage et le déploiement des vaccins ont en outre contribué à ramener les acheteurs sur le marché, a-t-il déclaré.

Une autre raison de la hausse des ventes était la performance dans la région métropolitaine de Mumbai (MMR), a déclaré le président d’Anarock Property Consultants, Anuj Puri. MMR et Pune ont été les plus actifs au premier trimestre 2021, car les réductions des droits de timbre à durée limitée et d’autres rabais et réductions ont considérablement réduit le coût d’acquisition.

«Les acheteurs de maisons de MMR ont réagi de manière proactive à la baisse des prix de l’immobilier sur le marché immobilier le plus cher du pays. Ceci est suffisamment attesté par l’augmentation significative des enregistrements de propriétés à Mumbai au cours des deux premiers mois de l’année », a-t-il déclaré.

Les deux cabinets de conseil ont également souligné la forte croissance de la demande d’appartements dans le segment à revenu intermédiaire, qui, avec le logement abordable, est devenu le pilier de l’immobilier résidentiel.

«Les maisons du segment intermédiaire (Rs 40-80 lakh) représentaient une part de 43% du total des nouveaux lancements (62 130 unités), suivies par des logements abordables avec une part de 30%», a déclaré Anarock.

JLL India a déclaré que l’accent mis sur le segment intermédiaire et abordable s’est poursuivi au premier trimestre 2021 avec près de 70% des nouveaux lancements (33953 unités) dans la catégorie inférieure à 10 millions de roupies (1 crore de roupies).

Concernant les prix, Anarock a déclaré que la plupart des sept premières villes avaient enregistré une hausse de 1 à 2% des prix moyens de l’immobilier ce trimestre par rapport au premier trimestre 2020. À Calcutta, cependant, les prix sont restés stagnants.

JLL India a déclaré: « Alors que les développeurs continuent de se concentrer sur la récupération des volumes perdus au milieu de la pandémie et de prendre pied sur leurs marchés respectifs, les prix devraient être largement liés à la plupart des marchés à court terme. »

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.