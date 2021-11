Les ventes massives de banques privées tirent les indices de référence vers le bas

HDFC Bank, HDFC, Maruti Suzuki, NTPC, Bajaj Finance et Kotak Mahindra Bank ont ​​été les principaux moteurs de l’indice de l’ESB, contribuant chacun à plus de 1% à l’automne.

Les indices de référence ont glissé dans le rouge mardi suite à une liquidation soutenue des guichets de la banque privée au milieu d’indices mitigés des marchés mondiaux, alors que les investisseurs attendaient les données sur l’inflation américaine pour un engagement supplémentaire sur les marchés.

« Les investisseurs étaient réticents à s’engager davantage dans le rallye avant d’avoir une image plus claire de la flambée de l’inflation américaine », a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities.

Le S&P BSE Sensex a terminé la session intraday en baisse de 112,16 points à 60 433,45, et le Nifty a terminé à 18 044,25, en baisse de 24,30 points. Cependant, les marchés au sens large ont terminé la séance en hausse dans un contexte de volatilité mardi. L’indice des moyennes capitalisations BSE a augmenté de 0,8%, tandis que l’indice des petites capitalisations BSE a gagné 0,6%.

HDFC Bank, HDFC, Maruti Suzuki, NTPC, Bajaj Finance et Kotak Mahindra Bank ont ​​été les principaux moteurs de l’indice de l’ESB, contribuant chacun à plus de 1% à l’automne.

Au contraire, Mahindra & Mahindra a augmenté de 3,8% dans le commerce de la journée après que la société a publié ses chiffres du deuxième trimestre. Le principal fabricant de tracteurs a annoncé une croissance de 214% de son bénéfice net à 1,929 crore. Larsen & Toubro, SBI, ICICI Bank et Reliance Industries ont été les autres principaux gagnants contre les pertes de mardi.

De nombreuses actions spécifiques aux actions au cours de la dernière semaine de bénéfices des entreprises entraîneront une certaine volatilité au cours de la semaine en cours, ont déclaré les analystes. « C’est la dernière semaine de la saison des résultats, ce qui maintiendrait les marchés volatils. Beaucoup d’actions spécifiques aux actions seraient observées sur le marché », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail, Motilal Oswal Financial Services.

Malgré une volatilité mineure, l’ampleur globale du marché est restée positive alors que près de 2 003 actions ont progressé dans le commerce de la journée, tandis que 1 306 scripts ont terminé dans le rouge sur l’ESB. Ailleurs en Asie, les marchés ont terminé mardi sur des chiffres mitigés. Le chinois de Shanghai et le Hang Seng de Hong Kong ont terminé en hausse de 0,2% chacun, tandis que le Nikkei 225 du Japon a terminé en baisse de 0,7% à 29 285,46.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.