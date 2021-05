Les ventes record d’armes et de munitions montrent la méfiance à l’égard du gouvernement et des institutions ⋆ .

Fort Worth, Texas – «Je pensais que j’étais un cinglé», dit-il. «Mais c’était avant que je commence à travailler ici.»

Voici le département des armes à feu d’une chaîne de magasins d’articles de sport de banlieue, où les clients et les clients potentiels bientôt déçus font la queue à l’extérieur avant l’ouverture du magasin dans l’espoir d’acheter des munitions. Vous voyez la même chose partout, en dehors des boutiques et de l’académie Cabela’s et Bass Pro et des détaillants locaux indépendants: des panneaux s’excusant pour la rareté de l’inventaire des armes à feu, des panneaux annonçant une limite de deux boîtes pour le peu de munitions disponibles, les visages anxieux des frustrés. tireurs.

Je veux lui demander …