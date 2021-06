Les ventes record de l’industrie des PC se poursuivront également en 2021 : Meghana Patwardhan

MEGHANA PATWARDHAN, vice-présidente, Dell Latitude & Mobility Products, Dell Technologies

Le besoin et la demande de travailler de n’importe où mettra davantage l’accent sur les PC qui sont toujours connectés, à l’échelle mondiale, avec des solutions de connectivité simples. « Nous aimons dire que nous sommes dans l’ère« post, post-PC » où le PC reste le choix numéro un pour travailler et apprendre dans le monde« faites-le depuis n’importe où », déclare Meghana Patwardhan, vice-présidente, Dell Latitude & Mobility Products, Dell Technologies, dans une récente interview avec Sudhir Chowdhary. Extraits :

Des technologies telles que l’IA, le ML, l’IoT et le cloud sont présentées comme la prochaine grande innovation. Quels sont les changements majeurs que vous avez observés dans le paysage PC, en ce qui concerne ces technologies ?

Des technologies telles que le cloud, la 5G et l’IA jouent un rôle essentiel dans l’avenir de l’informatique et de l’expérience client globale. Nous avons beaucoup progressé avec nos PC les plus intelligents, et nos futurs PC iront encore plus loin.

Par exemple, nous utilisons déjà l’IA pour rendre l’utilisation du PC plus transparente, personnalisée et sans tracas. À l’avenir, ces technologies rendront les défis technologiques courants d’aujourd’hui, comme la connexion au réseau local ou la configuration d’une imprimante, beaucoup plus intuitifs et simples. La gestion à distance sera également facilitée. Imaginez un avenir où les PC s’auto-guériront pour vous permettre de continuer à travailler au lieu de chercher de l’aide, résolvant les problèmes avant qu’ils ne se manifestent. « Nous sommes déjà engagés dans cette aventure, et nos PC du futur évolueront là où l’informatique ne touchera même jamais un PC.

Une intelligence accrue avec l’IA et le ML ouvrira également de nouvelles façons de se connecter et de collaborer. Imaginez un PC qui comprend quand vous voulez être vu et apprend quand vous ne le faites pas, où vous pouvez faire confiance à votre PC pour garder votre caméra éteinte jusqu’à ce que vous choisissiez les moments auxquels vous souhaitez participer via la vidéo.

Il y aura également une plus grande utilisation du cloud car les charges applicatives importantes vont au-delà de l’appareil lui-même, grâce aux innovations en matière de connectivité 5G. Il apportera de nouveaux cas d’utilisation et applications dans les domaines de la télémédecine, de la fabrication et du travail sur le terrain, tout en offrant capacité et performances à partir de n’importe quel emplacement.

Comment le paysage technologique a-t-il changé en ce qui concerne l’informatique ?

Il y a vingt ans, on déclarait la mort du PC. Cependant, l’industrie enregistre des ventes record, ce qui prouve tout le contraire. L’élan s’est poursuivi en 2021 avec un chiffre d’affaires record pour l’activité PC de Dell avec un bénéfice de 13,3 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 20 %. Il ne s’agit pas seulement du PC, mais aussi du logiciel et de l’écosystème qui l’entoure. Vous continuerez de nous voir investir dans des domaines clés pour rendre les expériences informatiques plus personnelles, plus intelligentes, plus connectées, plus collaboratives et plus belles, tout en gardant la durabilité et la sécurité au cœur.

Pouvez-vous nous éclairer sur la manière dont Dell a intégré l’utilisation de ces technologies dans le dernier portefeuille commercial ?

Dell Optimizer, notre logiciel basé sur l’IA et le ML, est disponible sur certains appareils Dell Latitude, OptiPlex et Precision. Il fonctionne intelligemment en arrière-plan et s’adapte à la façon dont chaque utilisateur travaille pour une expérience plus personnalisée. Des fonctionnalités telles que la connexion express où le PC se réveille à l’approche et se verrouille lorsque vous vous éloignez. Dell Optimizer améliore également les performances globales des applications, élimine les échos et les bruits de fond, économise l’énergie de la batterie, améliore la connectivité, renforce la sécurité et plus encore. Optimizer est l’aboutissement de plusieurs années de développement de logiciels et de commentaires des clients, et est particulièrement crucial en ce moment. Alors que les professionnels naviguent entre le travail et la maison, ils ont besoin d’appareils capables de les suivre et non de les ralentir.

La connectivité est également une priorité, car de plus en plus d’entreprises adoptent une politique de travail flexible permanente. Notre Dell Latitude 9510 a été le premier PC professionnel compatible 5G du secteur, et nous continuons à introduire de nouveaux PC Latitude avec 5G, Wi-Fi 6E et 4G LTE pour des connexions rapides.

Comment Dell minimise-t-il l’impact environnemental grâce à une conception durable ?

Notre objectif est que d’ici 2030, pour chaque produit qu’un client achète, nous réutiliserons ou recyclerons un produit équivalent, et 100 % de nos emballages et plus de la moitié du contenu de nos produits seront fabriqués à partir de matériaux recyclés ou renouvelables. La volonté d’atteindre cet objectif est ancrée dans toute notre organisation.

