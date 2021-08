Les ventes résidentielles dans les 7 principales villes augmentent de 75 % en glissement annuel au S12021 : rapport

Pune a mené l’activité de vente avec une part d’environ 26%, suivie de Mumbai (19%). Il était suivi de près par Hyderabad et Delhi-NCR avec respectivement 18 % et 17 % de parts.

Sur la base des politiques mesurées annoncées par les gouvernements central et des États et la RBI, associées aux incitations fournies par les développeurs, le segment résidentiel a montré des pousses vertes de reprise alors que les ventes de logements ont augmenté de 73% sur une base trimestrielle dans les sept principales villes indiennes. au T42020, selon CBRE Realty Bytes.

Selon le rapport intitulé « Immobilier résidentiel en Inde – Défis et stratégies d’avenir pour les développeurs », la reprise s’est poursuivie au premier semestre 2021, les ventes ayant enregistré une croissance de plus de 75 % en glissement annuel. Pune a mené l’activité de vente avec une part d’environ 26%, suivie de Mumbai (19%). Il était suivi de près par Hyderabad et Delhi-NCR avec respectivement 18 % et 17 % de parts.

Bien que le rapport capture la reprise de l’immobilier résidentiel, il met également en évidence les facteurs qui ont conduit à la croissance des ventes de logements abordables et intermédiaires en Inde, au cours de la dernière décennie.

L’abordabilité au plus haut depuis plus d’une décennie

Alors que les prix de l’immobilier ont augmenté à un TCAC de 1 à 6 % dans le segment haut de gamme et d’environ 2 à 7 % dans le segment intermédiaire depuis 2010, le PIB par habitant a augmenté à un TCAC de 4,0 % entre 2010 et 2020.

De plus, la croissance du PIB par habitant pour les sept premières villes était supérieure à la moyenne nationale, Bangalore affichant le TCAC le plus élevé (6,6%). Par conséquent, la croissance des revenus a dépassé la hausse moyenne du prix des propriétés, contribuant davantage à l’abordabilité du logement.

Par ailleurs, la RBI a progressivement abaissé le taux des prises en pension de 6,25% en février 2019 à 4,0% en mai 2020, ce qui a conduit à une baisse des taux d’intérêt sur les crédits immobiliers à 6,7-6,9%.

Les initiatives du gouvernement pour stimuler le logement abordable

Le logement abordable a toujours été à l’ordre du jour du gouvernement central depuis l’annonce de la politique « Logement pour tous d’ici 2022 » en 2014. La réduction de la TPS sur les projets en cours de construction de 8% à 1% en 2019, associée à diverses incitations annoncées dans le budget 2021-2022, a aidé le logement abordable à devenir le principal contributeur à la croissance du secteur.

Commentant la publication de ce rapport, Anshuman Magazine, président, Inde et Asie du Sud-Est, Moyen-Orient et Afrique, CBRE, a déclaré : « Le segment résidentiel a joué un rôle majeur dans la croissance du secteur immobilier en Inde. Les initiatives entreprises par les gouvernements central et des États ont été cruciales et louables pour la relance du segment résidentiel. Les derniers budgets syndicaux témoignaient en eux-mêmes de l’engagement du gouvernement envers le logement abordable. Avec des incitations telles que les taux d’intérêt historiquement bas sur les prêts immobiliers, l’extension de la période de moratoire sur les prêts, couplée à une réduction du taux circulaire ou du droit de timbre dans un certain nombre d’États, le résidentiel a non seulement montré une reprise, mais est devenu un excellent en plus des portefeuilles d’actifs.

Gaurav Kumar, directeur général et co-responsable, Marchés des capitaux, Inde, CBRE a commenté : « Alors que le travail à domicile et l’enseignement en ligne sont devenus le nouveau mode de vie, le besoin de posséder une maison s’est fait sentir chez les acheteurs de maison à travers le pays. Cela a induit une vague de changements dans l’industrie alors que les développeurs sont revenus à leurs planches à dessin pour concevoir des maisons plus accommodantes pour s’aligner sur la demande. En outre, le gouvernement indien a largement contribué à cette augmentation de la demande, car il a clairement répondu à la demande de logements abordables et intermédiaires.

Bien que le secteur résidentiel connaisse des pousses vertes de reprise, les développeurs sont toujours confrontés à des problèmes tels que la disponibilité limitée du crédit, les complexités fiscales et réglementaires, les retards de construction dus à la pénurie de main-d’œuvre causée par la migration inverse (bien que dans une large mesure), l’augmentation des intrants des coûts entraînant une augmentation des coûts de construction ; et les bilans à fort effet de levier de plusieurs développeurs ont ajouté une autre couche de défi pour le secteur.

Certains des facteurs clés que les développeurs devraient prendre en compte sont le maintien de la discipline financière, l’investissement dans la technologie pour accélérer les délais de construction et s’aligner sur les tendances émergentes dans le segment des énergies renouvelables, dont certaines sont énumérées ci-dessous :

Tendances futures façonnant le segment résidentiel :

# Hausse de la demande de logements plus grands : Pour s’adapter aux tendances de la FMH et de la scolarisation en ligne, les acheteurs de maison pourraient opter pour des maisons plus grandes.

# Les promoteurs s’orientent vers l’habitat flexible : Pour suivre le rythme des maisons pouvant accueillir des bureaux à domicile et des salles de classe, les développeurs devront peut-être proposer des conceptions de maison flexibles.

# La demande de logements se déplace vers les localisations périphériques : Comme le temps de trajet devrait réduire en raison des configurations de bureaux hybrides et satellites, les emplacements périphériques des villes devraient connaître une demande plus élevée car ils offrent des logements plus accommodants à des prix relativement inférieurs.

# Maisons vertes et intelligentes : La demande de conceptions de maisons durables et intelligentes pourrait augmenter à mesure que les consommateurs sont de plus en plus conscients des coûts énergétiques.

# Réévaluation des pratiques de travail : La santé et la sécurité de la main-d’œuvre recevant de plus en plus d’attention, les développeurs sont susceptibles de protéger le bien-être de leur bassin de main-d’œuvre en assurant l’assainissement et la distanciation sociale sur les chantiers de construction.

La voie à suivre pour les ER résidentiels

À l’avenir, les développeurs devraient prévoir et planifier toute perturbation future de la main-d’œuvre et de la livraison du projet.

Selon CBRE, voici quelques pratiques qui pourraient aider les développeurs à sortir plus forts et plus résilients après la pandémie :

# Livraison en temps opportun pour fidéliser la marque et services complémentaires pour renforcer la confiance des clients.

# Accélérer l’adoption des technologies et des techniques de construction modernes.

# Adoptez une gouvernance d’entreprise solide et inculquez le modèle ESG.

# Maintenir la discipline financière.

# Diversifier le portefeuille de développement ; réaligner le portefeuille sur la dynamique et les cycles du marché.

# Investir dans l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.