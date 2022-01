Les ventes totales de NFT ont atteint 25 milliards de dollars en 2021

L’explosion de la popularité des jetons non fongibles (NFT) a dépassé leurs ventes à environ 25 milliards de dollars en 2021, ont montré les données du tracker de marché DappRadar.

Des rapports ont montré que les prix de certains NFT ont grimpé en flèche l’année dernière et que les spéculateurs les ont parfois « renversés » à profit en quelques jours.

Bien que la croissance des NFT ait été monumentale, DappRadar a également signalé qu’il y avait des signes de ralentissement de la croissance vers la fin de 2021, soulevant des questions sur les performances du crypto-actif spéculatif en 2022.

Le volume des ventes de NFT a totalisé 24,9 milliards de dollars en 2021, contre seulement 94,9 millions de dollars en 2020, a déclaré DappRadar, une entreprise qui collecte des données sur dix blockchains différentes, qui sont utilisées pour enregistrer qui est le propriétaire de NFT. DappRadar a également déclaré que le trading de portefeuille sur NFT avait augmenté à environ 28,6 millions, contre environ 545 000 en 2020.

Les fournisseurs de données peuvent varier dans la fourniture des volumes estimés, mais les transactions qui ont lieu «hors chaîne», telles que les grandes ventes d’art NFT dans les maisons de vente aux enchères, ne sont souvent pas capturées par les données, a rapporté ..

Alors que CryptoSlam, qui suit également plusieurs blockchains, a rapporté 18,3 milliards de dollars de ventes totales pour 2021, NonFungible.com, qui ne suit que la blockchain ethereum, a enregistré des ventes de 15,7 milliards de dollars en 2021.

Selon les données de marché de NFT, OpenSea, les ventes de l’année dernière ont culminé en août, puis ont diminué en septembre, octobre et novembre avant de reprendre en décembre.

Les données de CryptoSlam ont montré que les prix des NFT les plus recherchés étaient très volatils en 2021. Le prix de vente moyen d’une image CryptoPunk a augmenté d’environ 100 000 $ en juillet à près de 500 000 $ en novembre, et en décembre, il est tombé à environ $ 350 000.

Bien que les NFT aient enregistré un volume de ventes sans précédent, seulement 10 % des commerçants représentaient 85 % de toutes les transactions NFT, selon une étude publiée dans la revue Nature.

Les NFT sont des actifs cryptographiques qui représentent un élément numérique, tel qu’une image, une vidéo ou même un terrain dans des mondes virtuels. Ce sont des unités de données uniques et non interchangeables stockées sur une blockchain, une forme de grand livre numérique, et peuvent vérifier la propriété d’une œuvre d’art numérique.

L’augmentation de la valeur des NFT a été une opportunité lucrative pour le monde de l’art l’année dernière. Les maisons de vente aux enchères ont vendu des NFT représentant des dessins animés simples pour des millions de dollars sans que les objets physiques ne changent de mains. Pendant ce temps, certaines des plus grandes marques mondiales, dont Coca Cola et Gucci, ont également rapidement profité du battage médiatique et ont déjà vendu plusieurs NFT.

« Everydays: the First 5000 Days », la meilleure vente d’art de NFT l’année dernière, a atteint un record de 69,3 millions de dollars lors d’une vente Christie’s en mars. L’œuvre a été créée par Mike Winkelmann, l’artiste numérique également connu sous le nom de Beeple, qui est devenu les trois artistes vivants les plus précieux après la vente de son travail.

Alors que la vente NFT de Beeple était la plus chère, une fourchette de prix commune pour la vente NFT était de 100 $ à 1 000 $ en 2021, a déclaré NonFungible.com.

L’investisseur immobilier virtuel Republic Realm a acheté un terrain dans le monde virtuel The Sandbox pour 4,3 millions de dollars en novembre.

S’appuyant sur le succès des actifs numériques de l’année dernière, 2022 devrait également être une année positive pour la cryptographie, car la première semaine de négociation de cette année a déjà vu des sorties nettes d’investissements cryptographiques d’un total record de 207. millions de dollars, comme indiqué par Blockchain.News.

Après avoir connu quatre semaines consécutives de sorties de fonds depuis la mi-décembre 2021, le secteur des crypto-monnaies a atteint un total de 465 millions de dollars, soit 0,8% du total des actifs sous gestion, a rapporté Blockchain.News.

Parallèlement, de la première semaine de 2022 au 7 janvier 2022, la plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière, le bitcoin a enregistré des sorties de 107 millions de dollars, a-t-il ajouté.

Source de l’image : Shutterstock