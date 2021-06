Les ventes trimestrielles de H&M augmentent alors que les restrictions pandémiques se relâchent

in

Le magasin de vêtements H&M est vu à Times Square à Manhattan, New York, États-Unis

Le chiffre d’affaires trimestriel de H&M (HMb.ST), le deuxième plus grand détaillant de mode au monde, a bondi par rapport à l’année précédente, les restrictions liées à la pandémie ayant été assouplies, bien que les revenus soient restés bien en deçà des niveaux de 2019.

Le groupe suédois a déclaré mardi que ses ventes nettes avaient augmenté de 62% au cours de la période – son deuxième trimestre fiscal – par rapport à un an plus tôt, ou 75% mesurés en monnaies locales, à 46,5 milliards de couronnes (5,59 milliards de dollars). Les analystes interrogés par Refinitiv tablaient en moyenne sur une croissance des ventes nettes de 66%.

Au cours du trimestre de l’année précédente, la pandémie et les mesures gouvernementales pour la ralentir ont pratiquement paralysé une grande partie du commerce mondial et de la vente au détail et environ 4 000 des 5 000 magasins H&M ont été temporairement fermés.

Par rapport au deuxième trimestre 2019, les ventes nettes de H&M ont baissé de 19%.

“Alors que de plus en plus de personnes sont vaccinées, un certain nombre de marchés ont progressivement permis la réouverture des magasins et la forte reprise du groupe H&M se poursuit”, a déclaré la société dans un communiqué.

« Les ventes en ligne ont continué à très bien se développer, alors même que les magasins ont ouvert. Cela montre que les clients apprécient les collections et la possibilité de faire leurs achats via leur canal préféré.

H&M a déclaré que les ventes en monnaie locale au cours de la période du 1er au 13 juin avaient augmenté de 35% sur l’année et de 2% par rapport à la période correspondante en 2019.

Il a indiqué qu’environ 180 magasins ont été temporairement fermés le 13 juin, contre environ 1 300 début mars mais contre environ 140 fin mai.

Le leader du marché Inditex (ITX.MC), le propriétaire de Zara, et son rival plus petit Next (NXT.L), ont également signalé une reprise des ventes grâce à l’assouplissement des restrictions.

Inditex a déclaré la semaine dernière que les ventes en mai et début juin étaient plus élevées que deux ans plus tôt, car elle a annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions pour février-avril.

H&M devrait publier son rapport complet sur les résultats du deuxième trimestre le 1er juillet.