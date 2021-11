Les ventes urbaines ne correspondent toujours pas à la croissance d’avant Covid : PDG de Dabur India

Les ventes urbaines se redressent et évoluent mieux que les ventes rurales, qui sont actuellement «très résilientes» après la deuxième vague de pandémie de COVID-19, et Dabur India investit en permanence dans les infrastructures rurales car elle «espère sur la macroéconomie», une entreprise de premier plan a déclaré le responsable.

Malgré la hausse des ventes, les marchés urbains ne sont toujours pas en phase avec la croissance d’avant COVID et sont sur la voie de la reprise, aidés par le retour des canaux commerciaux modernes, les ventes du commerce électronique et l’amélioration de la mobilité à mesure que les restrictions sont assouplies, selon Dabur. Mohit Malhotra, PDG de l’Inde.

Le réseau de vente de Dabur India couvre environ 83 500 villages et la société vise à couvrir 90 000 villages directement d’ici l’année prochaine.

« À mon avis, le rural continuera à bien évoluer par rapport à l’urbain, du moins pour nous, et nous mettons également en place l’amélioration des infrastructures », a déclaré Malhotra lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs la semaine dernière.

À long terme, à l’avenir, le « rural sera résilient », qui croît d’environ 12 % sur une base de 26 %.

« Le rural a donc une bonne tendance. La croissance urbaine est de l’ordre de 9 pour cent sur une base de 18 pour cent », a déclaré Malhotra.

« … Le rural a une bonne tendance pour nous et la mousson annuelle a été excellente, la récolte a été fantastique, les MSP n’ont pas été déployés, l’accord MGNREGA est bon, les taux de chômage dans les zones rurales sont en quelque sorte les plus bas en ce moment », Malhotra ajouté.

L’entreprise s’inquiète toutefois des pressions inflationnistes sur les matières premières, qui se poursuivent encore au cours du trimestre octobre-décembre.

« Nous pensions qu’il y aurait peu de ralentissement de l’inflation, ce qui se produira au troisième trimestre, mais la projection que nous obtenons pour le troisième trimestre est que l’inflation ne fait qu’augmenter à partir de là, et nous ne voyons aucun signe de ralentissement de l’inflation, » il a dit.

Pour compenser l’impact de l’inflation et la pression soutenue et continue, la société a pris des augmentations de prix dans ses plusieurs catégories et a également pris des mesures d’économie.

Cependant, il n’y aurait pas d’« augmentations de prix agressives », car la demande se redresse également.

« En outre, le marché est assez compétitif ici. C’est ce que nous attendons et regardons », a déclaré Malhotra.

Tout en parlant de D2C (Direct-to-consumer), a déclaré Malhotra, la société fait un effort dans ce sens et d’ici la fin décembre, espérons-le, la société disposera d’une plate-forme dotée d’une connexion D2C directe.

Ce serait à côté de la connexion classique de commerce électronique sur D2C qu’il a déjà, a-t-il ajouté.

Au cours du développement de nouveaux produits, Malhotra a déclaré qu’il poursuivrait ses initiatives exclusives de commerce électronique, le qualifiant de berceau de l’innovation pour l’entreprise.

« Nous lançons des marques exclusives de commerce électronique, notre taux d’innovation dans un portail de commerce électronique, qui représente environ 5 % de l’activité globale, est également de l’ordre de 10 à 12 %, outre le secteur de l’alimentation et des boissons. . Les développements de nouveaux produits (NPD) pour le commerce électronique avancent beaucoup car il y a un berceau pour nous de voir beaucoup d’innovations », a-t-il déclaré.

Dabur conservera également les marques d’amorçage, qui ont D2C se connectent exclusivement sur des portails partagés, comme Amazon et essaiera de créer son propre portail également pour une connexion D2C avec le consommateur.

Tout en parlant des perspectives de demande de ses activités internationales, Malhotra a déclaré que la société s’attend à une croissance à deux chiffres du segment car tous les marchés se portent bien.

« Nous nous attendrions à une croissance à deux chiffres du commerce international si la troisième vague de COVID et les blocages ne se produisaient pas sur le marché international », a-t-il déclaré.

Au cours du trimestre, les ventes de « Chyawanprash » et de « Honey » ont montré une certaine modération après avoir eu un fort vent arrière pendant la pandémie.

Comme il y a peu de fatigue sur les produits de santé mais globalement, leur taux de pénétration est passé de 4 à 7 %.

« Chyawanprash est une petite catégorie et pour étendre la catégorie, nous faisons tout ce qu’il faut pour élargir la catégorie, pour y attirer plus de consommateurs », a déclaré Malhotra.

En ce qui concerne le miel, il existe d’autres acteurs entrant sur le marché du miel augmentant la taille des niveaux de pénétration et Dabur en bénéficie.

« Contrairement à la dernière fois où nous n’étions pas très compétitifs et pas très agressifs, nous avons perdu des parts de marché au profit de Patanjali. Cette année, nous sommes compétitifs et nous gagnons en fait notre part de marché et nous avons gagné des parts de marché dans le commerce électronique, le commerce moderne.. . Nous étendons également le miel dans plusieurs autres formats », a-t-il déclaré.

La semaine dernière, Dabur India avait signalé une augmentation de 11,98 pour cent à Rs 2 817,58 crore de ses revenus d’exploitation pour le trimestre juillet-septembre, tandis que son bénéfice net était en hausse de 4,64 pour cent à Rs 505,31 crore.

