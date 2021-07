Les ventilateurs intelligents jouent un rôle crucial dans la technologie du dernier kilomètre pour sauver la vie des patients : Devang Lakhia, Hamilton, Inde

Au plus fort de la deuxième vague de Covid-19, les systèmes de santé à travers le pays ont vu leurs ressources critiques rapidement submergées par un nombre croissant de patients. Il menaçait de submerger les infrastructures médicales au niveau régional, provoquant des pics de taux de mortalité. Au sein de l’infrastructure médicale, il existe des technologies critiques qui sont généralement disponibles, mais n’existent tout simplement pas dans une densité suffisamment élevée pour gérer le volume excessif de patients associé aux pandémies. Au 21e siècle, les pandémies peuvent être traitées différemment de ce qu’elles ont été historiquement avec la médecine et la technologie de pointe à ses côtés. La plus grande arme moderne dont nous disposons maintenant est la technologie. La technologie intelligente, lorsqu’elle est largement adoptée pour les soins de santé, a le potentiel d’apporter un changement de paradigme aux soins de santé d’aujourd’hui

Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online, PDG de Hamilton Inde, Devang Lakhia a expliqué comment l’intelligence artificielle aide l’Inde à lutter contre la crise des soins de santé. Extraits :

Expliquer le concept de solutions de ventilation intelligentes/intelligentes.

En termes simples, les solutions de ventilation intelligente peuvent être appelées assistantes de chevet qui fonctionnent à l’aide des données physiologiques du patient et des cibles définies par le clinicien pour réguler l’élimination du CO2 et l’oxygénation des patients passifs et actifs. Il reproduit le mécanisme de la respiration humaine pour augmenter l’efficacité de l’absorption d’oxygène. Cela augmente la puissance du traitement des patients ventilés mécaniquement avec différents états et niveaux de gravité. Des ventilateurs intelligents utilisant une pression motrice, une puissance mécanique et un volume courant sélectionnés assurent un traitement pulmonaire individualisé. À l’aide de paramètres simplifiés, les soignants peuvent contrôler les paramètres critiques et effectuer une large gamme d’ajustements en fonction de l’état clinique du patient.

Un ventilateur intelligent étudie l’état d’un patient pour suggérer des objectifs cliniques optimaux aux soignants. Cela leur permet de s’éloigner des paramètres de valeur magique utilisés comme paramètres généraux pour la plupart des patients sous ventilation et de se concentrer plutôt sur l’étalonnage d’autres outils utilisés pour maintenir un patient en vie dans une unité de soins intensifs. Cette individualisation du traitement pulmonaire assure aux patients une protection pulmonaire de la plus haute qualité contre l’utilisation prolongée de mécanismes artificiels pour soutenir la respiration. Les ventilateurs intelligents servent également à un seul mode de ventilation pour les patients passifs et actifs. Les travailleurs de la santé en gardant un œil sur les conditions d’hypoxémie et d’hyperoxémie des patients peuvent ajuster les paramètres pour éviter les deux risques.

La ventilation adaptative de soutien (ASV) de Hamilton est très avancée et synchronise automatiquement le ventilateur avec la mécanique respiratoire du patient, en appliquant des stratégies de protection pulmonaire pour minimiser les complications. Le mode ASV est utilisé dans les unités de soins intensifs depuis 1998 et a fait ses preuves. Dans de nombreux contextes, il est utilisé pour les patients adultes et pédiatriques en tant que protocole standard de l’intubation à l’extubation.

Comment les solutions de ventilation mécanique ont-elles évolué au fil des ans ? Quel est l’USP des systèmes de ventilation intelligents de Hamilton ?

Depuis 1983, Hamilton Medical développe des solutions de ventilation intelligentes qui améliorent la sécurité du traitement des patients gravement malades et les aident à récupérer plus rapidement. Aujourd’hui, Hamilton Medical est l’un des principaux fournisseurs de solutions de ventilation pour les soins intensifs, adaptées à une grande variété de populations de patients, de modes et de conditions d’utilisation. À la suite de la recherche et du développement du concept d’un système de contrôle automatique de la ventilation, la ventilation adaptative de soutien (ASV®) a été créée en 1997 – la nouvelle norme pour tous les ventilateurs Hamilton Medical.

Tous les ventilateurs Hamilton Medical, qu’ils soient utilisés dans les soins intensifs, la salle d’IRM ou pendant le transport, ont la même interface utilisateur Ventilation Cockpit. Dont les avantages comprennent :

Une approche uniforme de la ventilation dans n’importe quel environnement clinique, y compris lors du transport d’un patient.

Réduction du temps de formation du personnel.

Réduire le risque d’actions erronées de l’utilisateur

En 2010, sur sa base, un système unique de nouvelle génération a été créé – INTELLiVENT®-ASV . Ces deux modes de ventilation uniques appliquent automatiquement des stratégies de protection pulmonaire pour minimiser les complications et encourager la respiration spontanée des patients. Cela permet d’améliorer la sécurité et le confort du patient, ainsi que de raccourcir les temps de ventilation. De plus, ces modes contribuent à réduire la charge de travail du médecin. Ces avancées technologiques et applications réduisent la durée du séjour à l’hôpital, ce qui est bon pour le patient et le prestataire.

Nous apportons à nos clients la proposition unique de consommables universels pour ventilateurs. La plupart des fournitures Hamilton Medical peuvent être utilisées sur tous les ventilateurs Hamilton Medical. Des pièces réutilisables ou à usage unique sont disponibles, selon la politique de l’établissement. Cela simplifie grandement la gestion des ventilateurs et augmente l’effet économique tout au long de la durée de vie de l’équipement. Les avantages collectifs sont une gestion plus facile des équipements et des coûts d’exploitation réduits.



Rôle des ventilateurs intelligents en temps de pandémie et comment ils peuvent jouer un rôle essentiel dans la prise en charge des patients sur le dernier kilomètre.

Ce n’est pas un fait que ses demandes dans la fraternité médicale et les institutions ont augmenté de façon exponentielle. La pandémie a ouvert les yeux sur l’écart et a créé le besoin d’une technologie intelligente de pointe pour gérer et assister les surcharges de cas en soins intensifs. Le besoin d’urgence au niveau de la prestation des soins intensifs aux patients n’a jamais été ressenti de cette manière auparavant. La technologie peut augmenter les efforts et les capacités des médecins et des infirmières en les aidant à prendre des décisions pour aider à gérer un plus grand nombre de cas dans un temps et des ressources limités. Par conséquent, les ventilateurs Hamilton Adaptive Supportive Ventilation (ASV) sont devenus une technologie cruciale du dernier kilomètre pour sauver la vie des patients pendant la crise sanitaire mondiale.

Les ventilateurs intelligents peuvent-ils aider à réduire le fardeau des travailleurs médicaux et de la santé ?

À une époque où les travailleurs de la santé à travers le pays sont surchargés de travail et surchargés, les ventilateurs intelligents aident à libérer leur temps crucial grâce à l’automatisation en leur permettant de se concentrer sur d’autres routines cliniques de soins intensifs. Ceci est important car s’occuper simultanément de nombreux patients peut souvent conduire à une mauvaise qualité des soins.

Certains experts médicaux conviennent que les systèmes de ventilation intelligents peuvent fournir une assistance de ventilation sûre et efficace avec une supervision humaine minimale de manière autonome. Cela signifie que la machine peut être utilisée par des travailleurs de la santé même avec des connaissances de base en raison de ses réglages simplifiés. Ceci est vrai dans le contexte indien, où la disponibilité de personnel qualifié et formé pour superviser les appareils critiques est discutable. L’adoption de ventilateurs intelligents réduira considérablement le fardeau des travailleurs de la santé surmenés et permettra une utilisation optimale des ressources humaines. Il contribuera également à combler le vaste fossé des infrastructures de santé urbaines-rurales de l’Inde qui a limité les traitements médicaux de qualité à des bulles de population. Dans le même temps, une supervision réduite des ventilateurs intelligents diminue considérablement la possibilité de contamination des travailleurs de la santé par les patients.

Devang Lakhia, chef de pays – Inde et Asie du Sud, Hamilton Medical India Pvt Ltd

Récemment, il a été signalé que des ventilateurs et des équipements de soins intensifs n’étaient pas utilisés de manière optimale malgré leur disponibilité en raison du manque de formation du personnel médical. Hamilton étant un pionnier, comment comptez-vous soutenir cette exigence en Inde ?

Toute intervention technologique avancée nécessite une mise à niveau des utilisateurs finaux. Lors de l’élaboration d’un plan d’avenir, les gouvernements et les hôpitaux doivent également tenir compte de la pénurie actuelle de professionnels qualifiés pour la gestion des infrastructures de soins critiques. Nous avons besoin d’infirmières et d’inhalothérapeutes plus expérimentés et qualifiés pour une prestation rapide et efficace des soins intensifs. Chez Hamilton, nous accordons une grande importance au partage et au savoir-faire. Nous collaborerons étroitement avec les parties prenantes pour combler le fossé des compétences et garantir que nos produits sont utilisés de manière optimale. Le Hamilton Medical College propose du matériel pédagogique, des séminaires de formation et une formation sur la ventilation mécanique et l’utilisation du ventilateur. Grâce aux ressources fournies par la plate-forme d’apprentissage à distance du Hamilton Medical College, une mine de connaissances sur la ventilation et l’utilisation du ventilateur est accessible aux médecins, aux experts cliniques et aux infirmières. Hamilton Medical organise fréquemment des ateliers d’experts cliniques qui offrent une formation approfondie aux ventilateurs du monde entier et travaillera en étroite collaboration avec les institutions médicales du pays pour soutenir le perfectionnement et la formation pour de meilleurs résultats pour les patients.

L’Inde a un grand manque d’infrastructures de ventilation et de soins intensifs ; comment comptez-vous le brancher ?

COVID-19 a vu l’installation rapide d’établissements de soins à travers le pays pour faire face au nombre écrasant de cas, mais la pandémie a également une fois de plus fait surface la question du manque de développement des compétences dans le secteur de la santé en Inde. Aujourd’hui plus que jamais, le besoin de professionnels formés en dehors des médecins et des infirmières était nécessaire pour assister et gérer les équipements de soins intensifs. Hamilton Medical a installé 2000 ventilateurs dans des hôpitaux de premier plan dans différents États de l’Inde. Nous nous engageons à soutenir les efforts du gouvernement pour combler cette lacune.

La pandémie a vu les ventilateurs devenir des armes de première ligne contre Covid19, pensez-vous qu’une importance renouvelée poussera les gouvernements à moderniser leurs infrastructures de soins intensifs ?

COVID 19 a révélé des lacunes dans les infrastructures de santé à travers le monde et pas seulement en Inde. Cependant, l’Inde, malgré ses infrastructures limitées et sa population nombreuse, a vu les médecins et le personnel soignant livrer un combat courageux. Ils ont utilisé leurs ressources limitées dans une large mesure pour servir efficacement les patients. La pandémie a déjà entraîné une augmentation des infrastructures de soins intensifs en Inde, les hôpitaux augmentant leur nombre d’unités de soins intensifs, de lits oxygénés, etc. Il est très encourageant de voir l’impulsion du gouvernement dans les dépenses de santé par une augmentation de 137% du budget de l’Union 2021. C’est exactement ce que montre la croissance constante et multiple des lits de soins intensifs, du nombre de ventilateurs et de lits oxygénés pendant la pandémie. Le fait que cette augmentation ne se soit pas limitée aux métros, mais se soit également produite dans les villes de niveau 2-3 montre que l’Inde est en train de subir une transformation majeure des infrastructures de santé.

À l’heure actuelle, les soins intensifs à travers le pays peuvent être trouvés en grappes et sont principalement centrés sur les villes. Il existe de vastes disparités géographiques et régionales dans la répartition des soins intensifs. Ceci est alimenté par la nécessité de maintenir une structure à faible coût dans les hôpitaux de taille moyenne ou petite où les équipements de soins intensifs tels que les soins intensifs et les ventilateurs sont souvent déclassés. Il faudra du temps pour que cette transformation soit complète, mais nous nous y dirigeons sûrement à un rythme appréciable. Il est tout à fait évident qu’avec des ressources limitées à l’avenir avec des technologies de pointe, l’IA jouera un rôle majeur pour stimuler l’infrastructure et la gestion des soins intensifs en Inde. Les hôpitaux devront adopter une nouvelle approche pour investir dans la technologie / l’IA qui augmentera la capacité des professionnels de la santé à gérer plus de patients avec des ressources humaines limitées et à améliorer les résultats pour les patients.