Les vents arrière sont trop puissants pour être ignorés pour DKNG Stock

Pour certains joueurs, il ne suffit pas de parier sur qui gagnera ou perdra une partie. Les micro-paris s’annoncent comme un vent favorable majeur pour les actions de paris sportifs comme DraftKings (NASDAQ:DKNG) Stock.

Source: Lori Butcher / Shutterstock.com

DraftKings est l’un des noms de paris sportifs les plus connus et les plus réussis sur le marché aujourd’hui. Le titre connaît une forte progression, en hausse de plus de 25% jusqu’à présent cette année.

Alors que de plus en plus d’États légalisent les paris sportifs et les paris en ligne, l’action DKNG continuera d’élargir son empreinte et sa clientèle.

Voici un aperçu des tendances qui font de DraftKings un gagnant certain pour les investisseurs.

L’action DKNG en un coup d’œil

Il peut sembler que DraftKings existe depuis toujours, mais le titre n’est négocié que depuis un an. DraftKings est devenue publique en avril après une fusion par chèque en blanc avec Diamond Eagle Acquisitions, une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC).

Avec le recul, c’était une période horrible pour faire entrer une entreprise en bourse. La nouvelle pandémie de coronavirus a mis fin au tournoi de basket-ball universitaire d’après-saison, à la LNH et à la NBA. La Major League Baseball a reporté le début de sa saison. Les gens ont été mis en quarantaine et enfermés chez eux alors que l’économie et le monde du sport étaient au point mort.

L’action DraftKings a commencé avec un prix d’inscription de 17 $. Cela semble être une bonne affaire maintenant, avec l’action DKNG maintenant supérieure à 58 $. Il a généré des rendements de plus de 350% en un an.

Pour le trimestre le plus récent, DraftKings a publié des résultats du quatrième trimestre qui ont dépassé les attentes des analystes en matière de croissance des clients payants et des revenus.

La société a annoncé avoir réalisé un chiffre d’affaires de 322 millions de dollars au quatrième trimestre, ce qui a dépassé les attentes des analystes. La société a déclaré que les revenus trimestriels étaient en hausse de 98% par rapport à l’année précédente.

Les pertes sont de 24 cents par action, ce qui représente une amélioration significative par rapport aux 47 cents par action attendus par les analystes.

DraftKings a également annoncé avoir eu 1,5 million de clients de paiement uniques mensuels au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 1,43 million. Cela représente une augmentation de 44% sur une base trimestrielle, puisque DKNG a atteint la barre du million juste au trimestre précédent.

DraftKings dit que le revenu moyen par utilisateur mensuel est de 65 $.

La croissance rapide a incité DraftKings à augmenter ses prévisions de revenus pour 2021. La société prévoit maintenant un chiffre d’affaires annuel cette année de 900 millions de dollars à 1 milliard de dollars, une augmentation par rapport à sa projection précédente de 750 millions de dollars à 850 millions de dollars.

Le marché continue de s’étendre

À la fin du quatrième trimestre, DraftKings proposait des paris sportifs mobiles dans 12 États, représentant à peine 25% du pays.

Mais ce nombre devrait augmenter rapidement. Au moins 19 États envisagent de légiférer pour autoriser les paris sportifs en ligne et six autres cherchent à étendre leurs offres actuelles.

L’État le plus récent à ouvrir la voie aux jeux en ligne est le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, qui est parvenu à un accord avec les tribus Mashantucket Pequot et Mohegan qui permettra les paris sportifs et les jeux en ligne dans l’État.

Les tribus exploitent deux des casinos les plus prospères de la côte est. Et bien sûr, DraftKings a conclu des accords avec les deux au quatrième trimestre.

Le micro-pari est la tendance actuelle

Les paris en ligne sont importants pour DraftKings car cela signifie que vous n’avez pas besoin d’être dans un casino pour placer un pari. Cela ouvre les portes à plus de clients – et lorsque vous rapportez 65 $ pour chaque utilisateur unique mensuel, vous voulez autant de clients que possible.

Un autre moyen d’augmenter la base d’utilisateurs est le micro-pari, qui consiste en des paris en direct dans le jeu. Vous pouvez parier sur n’importe quoi, comme qui fera le prochain score, ou si le quart-arrière appellera une course ou une passe. Avec les micro-paris, vous pouvez parier sur qui gagnera un tour individuel de boxe ou de combat MMA. Vous pouvez parier si le prochain lancer dans un match MLB sera une balle ou une grève.

Selon Daniel Politzer, analyste chez JPMorgan, les micro-paris deviendront une grande partie du paysage des paris sportifs aux États-Unis. -microsets de jeu.

La ligne de fond

Le stock de DraftKings est très fortement réduit en ce moment. Malgré l’attention portée par les tournois de basketball universitaires de March Madness, l’action DKNG a baissé d’environ 19% la semaine dernière.

Mais les opportunités de croissance pour les paris sportifs et la position des DraftKings dans l’espace sont trop puissantes pour être ignorées. Les États se bousculent pour être les prochains à proposer des paris sportifs.

Ne soyez pas surpris si DraftKings souffle sur ses projections de revenus pour 2021. C’est un pari gagnant.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable au premier chef de cet article n’ont détenu (directement ou indirectement) de position sur les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier a connu des débuts non conventionnels, en tant qu’étudiant diplômé qui a accidentellement construit un système boursier battant le marché – avec des rendements rivalisant même avec Warren Buffett. Dans son dernier exploit, Louis a découvert la «clé maîtresse» pour profiter de la plus grande révolution technologique de cette (ou de toute) génération.