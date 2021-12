Les vents froids balaient le Rajasthan; Fatehpur et Churu enregistrent une température inférieure au point de congélation

Fatehpur a enregistré moins 4,7 degrés Celsius, tandis que Churu a connu le deuxième jour le plus froid avec moins 2,6 degrés Celsius, a indiqué le MeT.

Des vents froids en provenance du nord du pays ont balayé le Rajasthan alors que la température minimale à Fatehpur et Churu a été enregistrée sous le point de congélation pour la deuxième journée consécutive, a annoncé dimanche le département météorologique.

La température minimale dans les districts de Sikar, Karauli et Chittorgarh a également été enregistrée en dessous du point de congélation dimanche, a-t-il indiqué. Fatehpur a enregistré moins 4,7 degrés Celsius, tandis que Churu a connu le deuxième jour le plus froid avec moins 2,6 degrés Celsius, a indiqué le MeT.

Le directeur régional du MeT, Radheshyam Sharma, a déclaré que Churu avait enregistré la température minimale la plus basse au cours des 12 dernières années ce mois-ci. Il a déclaré qu’en décembre 1973, la région avait enregistré le minimum le plus bas de tous les temps de 4,6 degrés Celsius.

Sikar a enregistré moins 2,5 degrés Celsius, suivi de moins 0,6 degré à Karauli et de moins 0,2 degré à Chittorgarh dimanche soir, ont indiqué des responsables météorologiques.

Bhilwara a enregistré zéro degré Celsius suivi de 0,1 degré à Pilani, 0,2 degré à Nagaur, 0,4 degré à Alwar, 1,5 degré à Banasthali et 1,8 degré Celsius à Sangaria.

Presque, tous les 36 endroits où la météo est observée par le département régional du MeT, la température minimale a été enregistrée en dessous de 9 degrés Celsius samedi soir. La température maximale a été enregistrée entre 18 et 26 degrés Celsius dans la plupart des endroits de l’État.

