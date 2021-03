Les vérificateurs du Washington Post critiquent Biden pour les revendications de la loi électorale en Géorgie Georgia .

Le président Biden parle de l’état des vaccinations à la Maison Blanche à Washington, DC, le 18 mars 2021 (Crédit: Carlos Barria / .)

Le cabinet de vérification des faits du Washington Post a attribué au président Joe Biden «Quatre Pinocchios» – sa pire note – pour son affirmation selon laquelle une nouvelle loi sur la sécurité électorale en Géorgie «met fin aux heures de vote plus tôt».

Biden, dont la Maison Blanche a appelé la législation «Jim Crow au 21e siècle», a insinué à plusieurs reprises que la loi limite les possibilités de vote. «Parmi les parties scandaleuses de cette nouvelle loi d’État, elle met fin aux heures de vote plus tôt afin que les travailleurs ne puissent pas voter après la fin de leur quart de travail», a-t-il déclaré dans un communiqué vendredi.

Lors de sa première conférence de presse présidentielle jeudi, Biden a déclaré que ce qui le préoccupait, c’était à quel point cette initiative était anti-américaine, la qualifiant de «malade» et disant que «vous mettriez fin au vote à 17 heures quand les travailleurs quittent tout juste leur travail. »

Mais la loi ne modifie pas les heures de vote le jour du scrutin en Géorgie, qui se déroulent de 7 heures à 19 heures.[E]Les experts disent que l’effet net a été d’élargir les possibilités de vote pour la plupart des Géorgiens, et non de les limiter », a rapporté le Post. L’expert électoral du MIT, Charles Stewart III, qui a étudié le langage de la loi pour le journal, a constaté que «cela indiquait une augmentation des heures, en particulier dans les comtés ruraux».

En ce qui concerne le vote anticipé, la loi mentionne spécifiquement que les sites de vote sont tenus d’ouvrir «à partir de 9h00 et se terminant à 17h00». La spécification, cependant, ne correspond pas à la caractérisation de Biden. Comme l’a noté le Post, « [m]tous les auditeurs pourraient supposer qu’il parlait de voter le jour du scrutin, et non de voter par anticipation. »

Un responsable électoral géorgien a déclaré au journal que le changement était dû au fait que certains responsables électoraux ruraux ne travaillent qu’à temps partiel, la nouvelle loi les obligeant désormais à être ouverts pendant au moins huit heures en semaine. Cette désignation n’est cependant que le minimum, car la loi permet également aux comtés de faire fonctionner des isoloirs entre 7 h et 19 h. La loi a également ajouté un samedi supplémentaire de vote anticipé obligatoire, ainsi que deux dimanches facultatifs.

«On pourrait comprendre un flub dans une conférence de presse. Mais ensuite, cette même affirmation est apparue dans une déclaration présidentielle officielle. Pas un seul expert que nous avons consulté et qui a étudié la loi n’a compris pourquoi Biden a fait cette affirmation, car c’était la section de la loi qui a élargi le vote anticipé pour de nombreux Géorgiens », a déclaré le Post. «D’une manière ou d’une autre, Biden a réussi à transformer cette expansion en une restriction visant les travailleurs, en l’appelant« parmi les parties scandaleuses »de la loi.»

La page «À propos de» de vérification des faits du Post indique que «Quatre Pinocchios» sont réservés aux réclamations qui sont des «Whoppers».

Les caractérisations de Biden ont également attiré le refus des principaux responsables électoraux de Géorgie. « Les démocrates et les médias nationaux affirmant que la réforme électorale de la Géorgie » restreindra l’accès « au vote ne sont que des points de discussion partisans, pas des faits », a déclaré dans un communiqué le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, une cible fréquente de l’ancien président Donald Trump. Le directeur de l’exploitation de Raffensperger, Gabriel Sterling, a fait écho à l’évaluation. «L’affirmation de la suppression des électeurs a le même niveau de vérité que les allégations de fraude électorale lors des dernières élections», a-t-il déclaré.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.