Les vérifications Twitter sont désormais ouvertes au public: comment obtenir ce fameux badge “ coche bleue ”, vérifier l’éligibilité et d’autres détails

Dans une annonce récente de la plate-forme de médias sociaux Twitter, la société déploie actuellement son nouveau processus de demande de vérification, ce qui signifie qu’elle examinera les applications publiques pour obtenir une “ coche bleue ” sur la plate-forme de micro-blogging.

Pour être sûr, la fonction de vérification de profil sur Twitter n’est pas nouvelle et la plate-forme reconnaissait ces comptes depuis longtemps. Cependant, en raison d’une certaine confusion sur les approbations, Twitter l’avait suspendu en 2017. Au fur et à mesure que la fonctionnalité est annulée, les nouveaux profils sur Twitter reçoivent un badge bleu qui les différenciera des autres profils. La fonctionnalité devrait être disponible pour tous les utilisateurs dans les prochains jours.

Critères pour obtenir une vérification

Pour que Twitter puisse vérifier certains profils sur la plateforme, il est essentiel que le profil réponde à l’un des six critères que Twitter a fixés pour la reconnaissance. Ces catégories de profil sont répertoriées ci-dessous.

GouvernementEntreprises, marques et organisations Organisations de presse et journalistes Divertissement Sports et jeux Activistes, organisateurs et autres personnes influentes

Les comptes Twitter correspondant à l’une de ces catégories seront considérés. Pour être sûr, ces profils doivent également être complétés. En termes simples, le nom du profil, l’image du profil, ainsi qu’une adresse e-mail confirmée ou un numéro de téléphone doivent être fournis. En dehors de cela, Twitter a déclaré que le compte doit être actif pendant au moins six mois et doit respecter strictement les règles fixées par la plate-forme de médias sociaux. Détails restants, Twitter a fourni dans la politique de vérification.

Comment être vérifié

Au cours des prochaines semaines, les utilisateurs de Twitter commenceront à voir une nouvelle application de vérification dans l’onglet Paramètres du compte. Cette option sera fournie à tous les utilisateurs de manière progressive, ce qui implique que tout le monde ne verra pas les modifications immédiatement. Une fois que l’option d’application de vérification est disponible, les utilisateurs devront répertorier une catégorie éligible à laquelle ils appartiennent.

Après cela, Twitter demandera aux utilisateurs de fournir des détails d’identité, ce qui inclut le téléchargement d’une pièce d’identité émise par le gouvernement, la saisie d’une adresse e-mail officielle ou, dans certains cas, la fourniture d’un lien vers un site Web officiel faisant directement référence à un compte Twitter. Lors de la soumission de la candidature, Twitter prendra un certain temps (de quelques jours à quelques semaines) pour revenir aux candidats par e-mail. Le temps mis par Twitter pour accéder à l’application varie en fonction du nombre de candidatures soumises.

Cher «pouvez-vous me vérifier» –– Enregistrez vos Tweets et DM, il existe une nouvelle façon officielle de demander un badge bleu, qui sera déployée au cours des prochaines semaines. Vous pouvez maintenant soumettre une demande de vérification dans l’application, directement à partir des paramètres de votre compte! -Votre source de badge bleu vérifiée pic.twitter.com/2d1alYZ02M – Twitter vérifié (@verified) 20 mai 2021

Une fois la demande approuvée, Twitter commencera à afficher le badge bleu sur le profil. En cas de demandes non approuvées, les utilisateurs peuvent présenter une nouvelle demande 30 jours après la réception de la décision de l’entreprise.

Pendant ce temps, Twitter a commencé à appliquer une politique qui supprimera automatiquement le badge de vérification des comptes qui ne répondent plus aux critères de vérification mis à jour. Les badges seront également supprimés des profils inactifs ou dont les données sont incomplètes.

