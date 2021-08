Les véritables écouteurs sans fil Nothing Ear 1 seront mis en vente le 31 août

in

Les vrais écouteurs sans fil Nothing Ear 1 seront à nouveau disponibles à l’achat en Inde le 31 août. La société a confirmé la date de vente du deuxième lot d’appareils.

Lancés en juillet, ces nouveaux écouteurs n’ont été mis en vente pour la première fois que le 17 août. Récemment, Carl Pei, fondateur de la société, a tweeté qu’ils avaient réussi à vendre environ 4 800 unités de Nothing Ear 1 en moins de 2 minutes sur Flipkart.

Étant donné que le prix du produit est bien inférieur au prix mondial et au battage médiatique créé par la société avant le lancement, on aurait pu deviner que ces TWS seraient épuisés en un éclair. La société n’a pas révélé combien d’unités seront disponibles à l’achat le prochain jour de vente, le 17 août.

Merci pour la grande réponse sur l’oreille (1) pré-commandes. Prochaine vente d’oreille (1) le 31 août à 12h sur Flipkart. Les mêmes offres seront disponibles.#nothing #SoundOfChange #ear124 août 2021

Voir plus

Qu’y a-t-il de si spécial à propos de Nothing Ear 1 ?

Rien n’est une nouvelle marque et la société est construite par le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei. Avant le lancement, la marque a fait la promotion du produit sur les réseaux sociaux. Et, cela semble fonctionner pour le Noting Ear 1. En dehors de cela, le prix du Nothing Ear 1 n’est que de 5 999 Rs en Inde alors qu’il est de 99 $ (~ Rs 7 341,39 / £ 99 (~ Rs 10 074) en Inde. Vous pouvez Profitez également de Rs 500 de réduction avec les cartes de crédit ICICI le 31 août.

De plus, en ce qui concerne le produit, le Nothing Ear 1 est livré dans un étui transparent et les boutons sont également semi-transparents un nouveau design qu’aucun autre fabricant de TWS n’a fait auparavant. En fin de compte, en ce qui concerne le design, vous l’aimerez ou le détesterez.

Image 1 sur 4

(Crédit image : Aakash Jhaveri) Image 2 sur 4

(Crédit image : Aakash Jhaveri) Image 3 sur 4

(Crédit image : Aakash Jhaveri) Image 4 sur 4

(Crédit image : Aakash Jhaveri)

Notant les spécifications et caractéristiques de l’oreille 1

Le Nothing Ear 1 TWS prend en charge la suppression active du bruit à l’aide de trois microphones sur chaque bourgeon. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires et sont également dotés d’un indice de résistance à l’eau IPX4. Les tiges des écouteurs sont tactiles, ce qui vous permet de contrôler votre lecture et vos réglages en déplacement.

À l’intérieur, ces écouteurs contiennent des haut-parleurs de 11,6 mm qui sont réglés par Teenage Engineering. Les options de connectivité incluent Bluetooth 5.2 avec prise en charge des codecs SBC et AAC, ainsi que Google Fast Pairing. Enfin, en termes d’autonomie, ces TWS peuvent durer jusqu’à 5,7 heures et 28 heures supplémentaires fournies par le boîtier de charge, ce qui porte le total à 34 heures.

Cela étant dit, nos examinateurs ont trouvé que ces véritables écouteurs sans fil n’avaient « rien de spécial ». La raison en est que ceux-ci n’offrent pas une expérience audio inférieure à la normale par rapport à la concurrence et que Nothing Ear 1 n’est pas le plus durable grâce à sa conception transparente. Consultez notre revue Nothing Ear 1 pour savoir si vous devez les acheter ou les ignorer.

Suivre TechRadar Inde au Twitter, Facebook et Instagram!