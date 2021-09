Les véritables écouteurs sans fil Sennheiser CX 400BT sont à leur prix le plus bas jamais enregistré

Cette histoire a été initialement publiée le 01/09/2021

9 h 01 HAP au 1er sept. 2021 et dernière mise à jour le 24/09/2021

14 h 44 HAP le 24 septembre 2021.

Les Sennheiser Momentum True Wireless 2 sont l’un des meilleurs bourgeons ANC sans fil sur le marché. Leur, cependant, est un peu trop raide. Heureusement, le CX 400BT offre la même qualité audio sans suppression du bruit pour beaucoup moins cher, car ils se vendent traditionnellement 200 $. Cependant, ils sont beaucoup plus abordables grâce à cette offre, car ils ne coûtent que 97 $.

Si vous envisagez le CX 400BT, gardez à l’esprit qu’ils sont conçus pour l’audio et à peu près rien d’autre. Bien sûr, ils ont l’air élégant et offrent un design compact et discret, mais ils ne sont pas la meilleure option si vous recherchez des écouteurs d’entraînement. De même, si vous passez votre journée à passer des appels, vous voudrez peut-être acheter une autre paire dotée de la charge sans fil, car elles ne sont ni résistantes à l’eau ni à la charge sans fil. Ils sonnent bien, cependant, et offrent une autonomie très respectable de sept heures, avec 13 autres grâce au boîtier de charge, qui est livré avec un connecteur USB-C.

Assurez-vous de lire la critique détaillée de Rita pour en savoir plus sur les bourgeons. Une fois que vous êtes prêt à les acheter, utilisez le lien ci-dessous pour effectuer votre achat. Les modèles blanc et noir sont marqués, mais la version sombre coûte 3 $ de plus.

Les têtes sont maintenant encore moins chères, atteignant leur prix le plus bas, juste en dessous de 90 $. Malheureusement, seul le modèle blanc est aussi bon marché, mais le noir ne vous coûtera que 9 $ de plus. Si vous êtes prêt à faire votre achat, cliquez sur le lien ci-dessous pour récupérer une paire.