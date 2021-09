Les vérités universelles d’un classique de Sam Smith

Si le public avait réagi avec une positivité écrasante à l’honnêteté émotionnelle brûlante de À l’heure solitaire, “Je ne suis pas le seul” a montré que Sam Smith était également un compositeur créatif très compétent, faisant écho à l’héritage durable de maîtres établis tels que Elton John et Billy Joël. Smith pouvait raconter de belles histoires aussi bien qu’ils pouvaient exprimer leur cœur.

“I’m Not The Only One” est sorti en tant que deuxième single de leur premier album aux États-Unis et le troisième au Royaume-Uni, à la radio le 31 août 2014. Son album parent se concentrait presque de manière obsessionnelle sur un amour insaisissable. , mais cette chanson était une pièce d’observation écrite sur le mariage troublé d’une femme.

Drame dévastateur efficace

Il y avait peut-être des choix plus évidents pour une seule sortie, mais Smith tenait à éviter de choisir des succès radio infaillibles, et la réaction des fans à la piste s’était avérée extrêmement positive. Pourtant, la genèse de la chanson n’avait pas été tout à fait simple. Sa séquence d’accords de base avait été fixée dès le début, mais les tentatives pour façonner une composition plus complète avaient déjà conduit à l’abandon d’une chanson. “Je ne suis pas le seul” a lentement émergé après une reconstruction minutieuse.

Après « Money On My Mind » et “Restez avec moi” au Royaume-Uni, « I’m Not The Only One » s’est classé n°3 dans le pays d’origine de Smith et n°5 aux États-Unis, où leur profil explosait dans une explosion d’appréciation critique et commerciale. Toutes les inquiétudes selon lesquelles le morceau était un choix risqué en tant que single, ou n’aideraient pas davantage le succès de In The Lonely Hours, ont été rapidement mises au lit – l’album allait déplacer plus de 12 millions de personnes dans le monde et figurait parmi les meilleurs au monde. cinq best-sellers pendant deux années consécutives.

L’une des vidéos les plus vues de Smith – avec plus d’un milliard de vues à ce jour – le clip de “Je ne suis pas le seul” a vu Dianna Agron de Glee rejoindre Chris Messina de The Mindy Project, jouant un drame domestique aux effets dévastateurs. Ses scènes crues et douloureuses de tromperie adultère et les blessures qu’elle cause peuvent être habillées du glamour californien de Desperate Housewives, mais les mêmes scènes se déroulent quotidiennement à Manchester, Melbourne et Madrid également.

Des histoires qui nous disent quelque chose sur nous-mêmes

Au fil du temps, la chanson est devenue l’un des standards du catalogue de Smith. Il est facile de voir pourquoi. Cette ballade au piano contient le ballast lourd d’un groove soul crédible (presque inspiré de la Motown, à ces oreilles) et cette crédibilité est démontrée par la façon dont le morceau a déchiré plusieurs listes de genres Billboard à sa sortie – il y avait quelque chose ici pour la radio programmateurs de nombreux types de stations.

En plus de cette mélodie craquante, la chanson a une intelligence émotionnelle qui résonne au-delà d’un genre ou d’une sexualité spécifique. Sur « I’m Not The Only One », Smith s’est imposé comme un homme ordinaire – quelqu’un qui crée des histoires qui nous disent quelque chose sur nous-mêmes. Ce n’est pas étonnant qu’il s’agisse de la piste sur laquelle tant de personnes reviennent de ce premier disque.

Les compositions ultérieures basculeraient entre l’observation et le confessionnal, mais “Je ne suis pas le seul” reste peut-être le point culminant de In The Lonely Hour. Dramatique, honnête et nuancée dévastatrice, c’est une chanson qui survivrait au buzz des Grammy Awards, ce grand album révolutionnaire, ou même la nouveauté émotionnelle d’une personne gay si articulée et visible. Cela parlerait simplement, au lieu de cela, de vérités humaines universelles qui nous survivront certainement à tous.

