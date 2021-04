Les verrouillages de Covid-19 n’ont pas provoqué une augmentation des suicides après tout

L’année dernière, alors que le président de l’époque, Donald Trump, dénonçait les verrouillages de Covid-19 et appelait les États à rouvrir leurs économies, il a affirmé que les fermetures entraîneraient une flambée des suicides: « Vous allez perdre plus de gens en plaçant un pays dans une récession ou une dépression massive. Vous allez perdre des gens. Vous allez avoir des suicides par milliers.

Mais de nouvelles données suggèrent que le nombre de suicides a en fait diminué aux États-Unis l’année dernière. Selon le Centre national des statistiques de la santé, les suicides ont totalisé moins de 45000 en 2020, contre environ 47500 en 2019 et plus de 48000 en 2018.

Jusqu’à présent, cela semble être vrai à l’échelle mondiale. L’Angleterre n’a vu aucune augmentation des suicides à la suite des verrouillages, a écrit Louis Appleby, chercheur sur le suicide et l’automutilation à l’Université de Manchester, pour la revue médicale BMJ. La même chose semble être vraie dans d’autres pays, notamment l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Pérou et la Suède, sur la base des données des premiers mois de verrouillage dans le monde.

«Nos conclusions à ce stade doivent cependant être prudentes. Ce sont les premières découvertes et peuvent changer », a écrit Appleby dans BMJ. «Sous les chiffres globaux, il peut y avoir des variations entre les groupes démographiques ou les zones géographiques. Après tout, l’impact du covid-19 lui-même n’a pas été uniforme dans toutes les communautés. »

Pourtant, les nouvelles semblent globalement bonnes.

Trump n’était pas le seul à s’inquiéter. Pendant une grande partie de 2020, c’était un argument populaire parmi les opposants au verrouillage – que les mesures conduiraient à une augmentation des suicides. Divers articles de presse ont fait écho à cette affirmation sous une forme ou une autre, illustrée par le récent titre du New York Times, «Suicide et automutilation: les familles endeuillées comptent les coûts des verrouillages».

Tout cela se résume à un argument selon lequel les verrouillages n’en valaient pas la peine. Comme Trump l’a dit, « NOUS NE POUVONS PAS Laisser le remède être pire que le problème lui-même. »

La réalité est que les verrouillages ont travaillé pour contenir la propagation du Covid-19, sur la base d’études des Affaires de la santé, du Lancet, des Centers for Disease Control and Prevention, et d’autres. Et les experts conviennent maintenant largement que c’est la décision des États-Unis de rouvrir trop rapidement, alimentée en partie par les affirmations de Trump, qui a fait du pays l’un des pires au monde pour les décès de Covid-19.

Cela ne veut pas dire que les verrouillages étaient sans frais. L’angoisse émotionnelle provoquée par l’isolement et le manque de contact social, ainsi que la calamité économique de l’année dernière, sont tous deux des exemples clairs des inconvénients des verrouillages – même si les mesures en valaient finalement la peine face à une pandémie mortelle.

Selon une étude des CDC, la détresse mentale autodéclarée a augmenté au cours des premiers mois de la pandémie (bien qu’il ne soit pas clair si les verrouillages en étaient la cause).

Une autre catégorie de «décès par désespoir» – les surdoses de drogue – a également semblé augmenter considérablement l’année dernière: les dernières données montrent qu’il y a eu plus de 88 000 décès par surdose au cours de l’année jusqu’en août 2020, contre près de 70 000 au cours de la même période en 2019. Il est plausible que les verrouillages aient alimenté les surdoses alors que les gens se sont tournés vers la drogue pendant l’isolement ou à la fermeture des services de traitement de la toxicomanie et de réduction des méfaits, bien qu’il soit également possible que l’augmentation soit due à autre chose, comme la propagation continue du dangereux opioïde synthétique fentanyl dans les drogues illicites. marchés.

Il y a aussi un véritable débat sur le fonctionnement des verrouillages. Sur la base des preuves les plus récentes, il semble que les fermetures massives d’écoles aient finalement été malavisées – car les enfants et les écoles ont fini par ne pas être les principaux vecteurs de la propagation du coronavirus. Pendant ce temps, les espaces intérieurs à risque que de nombreux États ont poussés à rouvrir rapidement, comme les bars et les restaurants, se sont révélés être des sources importantes d’épidémies. Tout cela suggère que les États-Unis ont peut-être fermé les mauvais endroits, tout en rouvrant les mauvais endroits également.

À tout le moins, cependant, il semble que les verrouillages n’aient pas produit l’un des effets néfastes que les gens craignaient initialement.

Si vous ou une personne que vous connaissez aux États-Unis envisagez de se suicider ou de s’automutiler, ou si vous êtes anxieux, déprimé, bouleversé ou avez besoin de parler, vous pouvez appeler la hotline nationale de prévention du suicide au 1-800-273-8255, ou envoyer un SMS à CRISIS au 741741 pour des conseils gratuits et confidentiels en cas de crise. En dehors des États-Unis, l’Association internationale pour la prévention du suicide tient à jour une liste de lignes d’assistance téléphonique en cas de crise et leurs numéros de téléphone respectifs dans le monde entier.

Des millions de personnes se tournent vers Vox pour comprendre ce qui se passe dans l’actualité. Notre mission n’a jamais été aussi vitale qu’elle ne l’est en ce moment: autonomiser par la compréhension. Les contributions financières de nos lecteurs sont essentielles pour soutenir notre travail gourmand en ressources et nous aident à garder notre journalisme gratuit pour tous. Veuillez envisager de faire une contribution à Vox dès aujourd’hui à partir de 3 $ seulement.