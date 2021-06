Les vers « sauteurs » envahissants sont là pour rester

Cette histoire fait partie de Terre à terre, une nouvelle initiative de reportage Vox sur la science, la politique et l’économie de la crise de la biodiversité.

De minuscules horreurs frétillantes éclosent en ce moment, sous nos pieds, à travers le pays.

Non, pas les milliards de cigales Brood X qui émergent dans l’est des États-Unis. Je parle plutôt de bébés «vers fous» envahissants qui traversent le sol des jardins, des fermes, des villes et des forêts, atteignant une longueur de 3 à 6 pouces, aspirant les nutriments et transformant la riche litière de feuilles en déjections grossières. Le tout en pondant près de 20 cocons de vers robustes par mois, sans avoir besoin de partenaire.

Diversement connus sous le nom de vers sauteurs, de vers serpents, de cavaliers de l’Alabama et de tordeurs de Jersey, les espèces communes d’Amynthas sont une version surpuissante de la langueur plus familière et spongieuse des vers de terre européens (dont le nom de genre, Lumbricus, lui-même semble pénible) . Et leur propagation rapide dans de nouvelles zones a conduit à une vague d’inquiétude au sujet de ces vers.

Ce mode de vie vigoureux peut rapidement conduire à des infestations à part entière et à une couche arable décimée. Il n’est peut-être pas étonnant que des vers sauteurs aient récemment envahi Internet aussi.

« Vous pouvez en voir des centaines se rassembler, provoquant des cris d’horreur ou de plaisir », explique Bernie Williams, expert en phytoravageurs et maladies au Département des ressources naturelles du Wisconsin, qui étudie les vers depuis une vingtaine d’années (« trop années”). Des vers sauteurs, du genre Amynthas, ont maintenant été repérés dans plus de la moitié des États américains et au moins une province canadienne.

Une masse de vers sauteurs se tordant.Brad Herrick/UW – Madison Arboretum

Les vers Amynthas suscitent non seulement le dégoût fréquent des jardiniers, mais aussi de sérieuses inquiétudes pour les experts en gestion des terres. En brassant des volumes aussi élevés de paillis de surface et de litière (et en ne leur permettant pas de se décomposer plus naturellement dans le sol), ces vers semblent attacher des nutriments favorables aux plantes dans leurs déjections sèches, qui sont ensuite facilement emportées. Ils peuvent physiquement saper les plantes en desserrant la couche supérieure du sol – en particulier lorsque des centaines d’entre elles sont au travail – et la rendent moins capable de retenir l’humidité. Ils semblent également éradiquer les vers de terre européens, qui aident à mélanger et à aérer un sol sain, où qu’ils arrivent.

Alors, c’est l’heure de la panique, non ?

Il s’avère que nous savons très peu de choses sur ces envahisseurs annélides au-delà de leur fécondité autofertile, de leur vigueur physique et de leurs habitudes digestives prolifiques. Il est vrai qu’ils modifient les paysages dans lesquels ils pénètrent, mais certains chercheurs disent que si nous devons travailler pour contrôler les vers sauteurs, nous devons également en apprendre davantage sur eux – et, oui, apprendre comment nous pouvons aussi vivre avec eux.

C’est une invasion de deuxième vague

L’Amérique n’a pas toujours eu de vers. Du moins pas de la variété familière du ver de terre.

Les vers de terre européens étaient autrefois aussi un envahisseur en Amérique du Nord. Lorsqu’ils sont arrivés de l’autre côté de l’Atlantique dans les années 1600, une grande partie du continent était exempte d’une importante population de vers de terre depuis au moins la dernière période glaciaire. Lorsqu’ils sont arrivés ici, ils ont apporté leur lot de changements dans le paysage, notamment en modifiant les forêts indigènes. Mais au cours des siècles qui ont suivi, nous avons appris à vivre avec – et parfois même à aimer – eux.

Les vers Amynthas, en revanche, sont des envahisseurs de deuxième vague légèrement plus récents. Bien que les premières observations documentées d’eux aux États-Unis remontent aux années 1930, leur arrivée dans de nombreuses régions n’a eu lieu qu’au cours des dernières décennies, voire des années. Lorsqu’un organisme aussi vigoureux s’installe, les premiers résultats peuvent être choquants, en particulier avec les vers sauteurs. « Il y en a tellement et ils sont tellement actifs que les gens sont vraiment dérangés par eux », dit Williams.

Les espèces d’Amynthas que nous avons aux États-Unis (le plus souvent Amynthas agrestis et Amynthas tokioensis) proviennent principalement du Japon et de la péninsule coréenne. Dans leurs habitats d’origine, ils ont évolué avec les écosystèmes locaux – et les écosystèmes avec eux. Mais ici, « comme toute autre espèce envahissante qui est déplacée dans un tout nouvel habitat qui pourrait ne pas avoir de contrôle, elles peuvent en profiter et devenir gangbusters », explique Brad Herrick, écologiste à l’Université du Wisconsin. Arboretum de Madison.

Mais enfoui dans ce problème se cache un grand mystère plus préoccupant : les chercheurs ne savent pas pourquoi, au cours des quinze dernières années, ces vers semblent se propager tellement plus loin et plus vite.

L’invasion de vers peut s’aggraver

On pense que les vers Amynthas se propagent principalement par le paillis et le compost déplacés; sol transporté avec des plantes ou sur des véhicules; cours d’eau par répartition naturelle et utilisation comme appât pour la pêche; et, bien sûr, en serpentant à travers le paysage. (Une partie du succès d’Amynthas réside dans la robustesse de leurs minuscules cocons, qui ne mesurent que 1 à 3 millimètres de diamètre, peuvent survivre à des températures allant de -15 à 103 degrés Fahrenheit, et dont certains sont censés se cacher cryptiquement dans le sol plus d’un an avant l’éclosion.)

Pourquoi en voyons-nous maintenant tellement plus, et dans tellement plus d’endroits ? Cela pourrait être dû en partie à une prise de conscience accrue, mais Herrick et d’autres pensent également qu’il y a plus que cela. Le changement climatique pourrait être une possibilité, dit-il, ouvrant plus de latitudes nordiques à leur goût. Une autre est qu’ils ont atteint un point de basculement de la population qui rend la propagation massive plus probable, note Herrick.

Grâce à leur comportement alimentaire, les vers de terre Amynthas créent une structure de sol grossièrement granuleuse comprenant de petits excréments riches en éléments nutritifs ou « déjections ». Susan Day/UW – Madison Arboretum

Bien que beaucoup de choses restent inconnues sur ces vers, nous avons de bonnes raisons de nous en inquiéter et de faire de notre mieux pour limiter leur propagation.

Prenez la façon dont ils se déplacent dans le sol, par exemple. Les vers de terre européens, d’une part, sont des mangeurs de grande envergure. Ils se frayent un chemin à travers les niveaux superficiels, intermédiaires et inférieurs du sol. Dans cette habitude, ils font circuler les nutriments (ingérant quelques débris ici, laissant leurs moulages là-bas) et fragmentent le sol entre les strates, fournissant de l’air et de l’eau aux couches inférieures.

Les vers Amynthas, en revanche, adhèrent à la surface. Ainsi, non seulement ils n’effectuent pas le mélange utile, mais ils laissent également tous leurs moulages – que Herrick compare à du «marc de café ou de la viande à tacos» – à la surface, où ils sont facilement emportés par la pluie et l’irrigation. «Ils peuvent transformer le sol en une seule saison de croissance», explique Herrick. Cela peut causer des problèmes aux paysages cultivés, tels que les jardins et les zones urbaines, car ils perdent des nutriments dans le ruissellement et ont des couches supérieures de sol moins stables pour les plantes à enraciner. (Leur impact potentiel sur l’agriculture américaine n’a pas encore été bien étudié, bien que les terres cultivées fortement labourées et traitées soient un habitat moins accueillant pour eux.)

Ils semblent également altérer les forêts. Dans les forêts nord-américaines, qui ont évolué sur plus de 10 000 ans sans populations de vers de terre, les vers de terre de toute nature peuvent miner la densité du sol et modifier sa composition. Les vers Amynthas constituent également une menace pour les nombreux organismes – plantes, insectes, micro-organismes – qui composent l’écosystème du sous-étage établi. « Une fois cette couche disparue, toute cette biodiversité disparaît et a un impact sur l’écologie forestière dans son ensemble », explique Katalin Szlavecz, écologiste des sols à l’Université Johns Hopkins. Cette perturbation peut également faciliter l’installation d’autres espèces envahissantes, ajoute Herrick.

Et puis il y a l’étrange capacité des vers sauteurs à repousser les populations de vers de terre européennes établies. Ils semblent clairement prêts à rivaliser avec leurs parents plus méthodiques. Après une invasion, “C’est presque comme la guerre des mondes : que s’est-il passé ?” dit Williams.

La raison de la décimation reste incertaine. « Est-ce un virus ? Est-ce un nématode associé ? Ont-ils une libération chimique? Il y a un énorme mystère ici », dit-elle.

« La boîte de vers est ouverte et vous ne pouvez pas les remettre dedans »

À la lumière de ces actions inutiles, certains États ont tenté de ralentir la propagation en inscrivant les vers Amynthas parmi les espèces interdites. Et pour essayer de repousser les infestations existantes, les chercheurs ont enquêté en utilisant tout, des brûlages contrôlés aux traitements au soufre, avec un succès localisé modéré. Mais, dit Szlavecz, “Je ne pense pas qu’à grande échelle, aucun de ceux-ci ne soit efficace.”

Certains processus commerciaux pourraient aider à les arrêter. Par exemple, Herrick a découvert que chauffer les cocons à 104 degrés pendant trois jours les tue. Et d’autres étudient différents types d’applications au sol, y compris les engrais et les champignons tueurs de vers.

Les jardiniers, quant à eux, ont mené leurs propres batailles contre Amynthas. Certains tentent toujours de les empêcher d’entrer en érigeant une barrière peu profonde de solins métalliques pour servir de mur souterrain. Williams recommande également de ne pas ramasser de compost, de paillis ou de plantes en bordure de route, et de demander au personnel de la pépinière le potentiel de vers sauteurs dans les produits. Il peut y en avoir qui entrent de toute façon : « vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler, vous ne pouvez pas arrêter les vers qui aiment se tortiller sur le sol », dit Williams.

Pourtant, d’autres personnes aux prises avec les infestations actuelles peuvent essayer de solariser le sol avec du plastique au printemps ou de forcer les vers à la surface avec un “couleur de moutarde” – mélanger de la moutarde en poudre avec de l’eau et la verser sur la surface du sol – puis les cueillir à la main.

Alors que la plupart des experts en gestion des terres encouragent toutes les mesures raisonnables que nous pouvons prendre pour contrôler ces vers voraces, il y a peu d’espoir de les éradiquer d’Amérique du Nord. “La boîte de vers est ouverte et vous ne pouvez pas les remettre dedans”, dit Williams.

Autrement dit, nous avons maintenant notre propre adaptation à faire.

Herrick et ses collègues recrutent actuellement des jardiniers locaux et d’autres pour les aider à découvrir quelles plantes indigènes et ornementales pourraient bien survivre ou même prospérer dans un sol modifié par des vers sauteurs.

“Il y a plus de points d’interrogation ici”, ajoute Szlavecz. C’est pourquoi, soutient-elle, la recherche continue – ainsi que l’observation des individus – de ces vers doit se poursuivre. Elle plaide également pour un changement de marque. Non seulement ils ne sautent pas, « ils ne sont pas « fous » — c’est un problème suffisamment important pour qu’ils soient envahissants. Les traiter de « fous » ne fait qu’ajouter à la panique.