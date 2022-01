Les versions berceuses de Yes de Twinkle Twinkle Little Rock Star sont maintenant disponibles

Twinkle Twinkle Little Rock Star, la société qui crée « de belles versions berceuses de vos artistes préférés », vient de sortir « Versions de berceuse de oui » passant par Groupe de musique rom.

« Versions de berceuse de oui » liste des pistes :

01. Propriétaire d’un coeur solitaire



02. Rond point



03. J’ai vu toutes les bonnes personnes



04. L’amour trouvera un chemin



05. Changements



06. Autour de longue distance



07. Soldat du vaisseau spatial



08. Douceur



09. Puis



dix. Plus près du bord



11. Humeur pour un jour



12. Histoires merveilleuses

La chanson « Propriétaire d’un coeur solitaire » peut être diffusé dans le Youtube extrait ci-dessous.

Twinkle Twinkle Little Rock Star est né pour le parent qui veut transmettre sa plus grande passion à son enfant, la musique. Twinkle Twinkle Little Rock Star transforme la musique populaire en berceuses instrumentales parfaites pour les bébés, le yoga ou tout simplement la relaxation. Désormais, les parents peuvent profiter de la musique de LADY GAGA à METALLIQUE dans un style de berceuse apaisante. Avec plus de 135 titres parmi lesquels choisir, Twinkle Twinkle Little Rock Star est la plus grande gamme de berceuses pop, rock, metal et jamband au monde.

Ce ne sont pas des enregistrements de nouveauté. Ils sont mignons, ils sont doux mais ce sont des enregistrements sérieux. Groupe de musique rom, qui libère Twinkle Twinkle Little Rock Star, est dirigé par deux vétérans de l’industrie musicale qui placent la fidélité de ces enregistrements en tête de liste des priorités. Avouons-le, tout comme les vêtements de marque que vous achetez pour votre bébé, cette musique est vraiment pour vous. Que vous éleviez un bébé métal, un rocker ou un bébé hippie, Twinkle Twinkle Little Rock Star transforme votre musique d’hymnes d’arène en classiques de pépinière.



