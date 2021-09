Les versions de nouvelle génération « Cyberpunk 2077 » et « Witcher 3 » pourraient manquer 2021

09/03/2021 à 02:15 CEST Le joueur estonien Anett Kontaveit, numéro 220 de la WTA et la joueuse de tennis russe Darya kasatkina, numéro 287 de la WTA a remporté la 30e finale de l’US Open en une heure et 25 minutes par 6-2 et 6-4 aux américains Alison risque et Anne Li. Après ce résultat, […] More