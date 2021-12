Les versions de Taylor Swift de Red et Fearless ont atteint 2 millions de ventes

Suite à leurs sorties historiques, Taylor Swift Red (Taylor’s Version) et Fearless (Taylor’s Version) ne montrent aucun signe de ralentissement, la consommation totale de chaque album dépassant les 2 millions d’équivalents d’albums dans le monde. Depuis sa sortie, Red (Taylor’s Version) a déplacé plus d’un million d’équivalents d’albums rien qu’aux États-Unis, avec Fearless (Taylor’s Version) sur la bonne voie pour faire de même ce mois-ci.

Nommée « la plus grande pop star de 2021 » par Billboard, Taylor a provoqué une tempête médiatique mondiale avec la sortie de Red (Taylor’s Version) le mois dernier. La sortie du disque a marqué le 10e album de Swift à dépasser le million d’équivalents d’albums dans le monde au cours de sa semaine de sortie, ajoutant un nouveau chapitre brillant à son héritage. La sortie a vu Taylor devenir le premier et le seul artiste à faire ses débuts simultanément au sommet du Billboard 200 et du Billboard Hot 100 à trois reprises, et en moins de 16 mois ! Il a également envoyé 26 chansons de sa sortie sur le Billboard Hot 100, établissant un nouveau record pour les entrées Hot 100 les plus simultanément répertoriées parmi les femmes.

L’album conserve les plus gros flux de tous les temps pour une femme avec plus de 90 millions de flux Spotify, un record précédemment détenu par Taylor elle-même, devenant le cinquième album consécutif de Swift à dépasser les 50 millions de flux Spotify en 24 heures.

De plus, il continue d’organiser la plus grande semaine de vente d’albums vinyle depuis le début du suivi en 1991 avec 114 000 ventes, dépassant le dernier record également établi par Taylor en 2021 avec l’album sœur de folklore, toujours. À ce jour, plus de 200 000 albums vinyles de Red (Taylor’s Version) ont été vendus en un peu plus d’un mois.

Red (Taylor’s Version) compte 30 chansons stupéfiantes, dont neuf morceaux inédits – « Better Man (Taylor’s Version) (From The Vault) », « Nothing New (Taylor’s Version) (From The Vault) » [feat. Phoebe Bridgers], « Bébé (version de Taylor) (depuis le coffre-fort) », « Message dans une bouteille (version de Taylor) (depuis le coffre-fort) », « Je parie que vous pensez à moi (version de Taylor) (depuis le coffre-fort) » [feat. Chris Stapleton], « Forever Winter (version de Taylor) (depuis le coffre-fort) », « Run (version de Taylor) (depuis le coffre-fort) » [feat. Ed Sheeran], « La toute première nuit (version de Taylor) (depuis le coffre-fort) » et « Tous trop bien (version de Taylor) (depuis le coffre-fort) » [10 Minute Version].

Achetez ou diffusez Red (version Taylor).