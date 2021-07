Les versions d’essai d’iOS 15, iPadOS 15 et WatchOS 8 sont maintenant disponibles en téléchargement

in

30/06/2021 à 21:51 CEST

Beaucoup de bonnes choses sont attendues de la prochaine Mise à jour iOS 15 : SharePlay sur FaceTime, de nouveaux modes de mise au point, de meilleures cartes et applications météo, ainsi qu’une intégration plus poussée entre Messages, Photos et les autres applications qui composent l’écosystème Apple.

Bien qu’il reste encore beaucoup de temps à attendre avant la sortie officielle du prochain système d’exploitation, ceux qui ont hâte d’essayer les premières versions de ces nouvelles fonctionnalités vous pouvez les déguster dès aujourd’hui. Apple a lancé là la version bêta publique d’iOS 15 Et si vous êtes curieux d’installer un logiciel potentiellement instable, vous pouvez l’installer dès maintenant.

De plus, Apple a également ajouté des versions bêta publiques pour iPadOS 15 (qui partage bon nombre des mêmes fonctionnalités qu’iOS 15) et watchOS 8.

Bien sûr, si vous voulez l’essayer, vous devrez vous assurer de le faire une sauvegarde de toutes vos données avant de commencer car vous pouvez transformer votre téléphone en presse-papier. De plus, iOS 15 est compatible avec tous les iPhones à partir de 6S et l’iPod Touch de septième génération.

Ceux qui espèrent essayer watchOS 8 auront également besoin d’une Apple Watch Series 3, 4, 5 ou 6 avec iOS 15 bêta. Pour le tester, il suffit de se rendre sur le site officiel d’Apple.