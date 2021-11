Les versions essentielles des fêtes de cette année

Cherchez-vous de la musique à ajouter à la liste de lecture des fêtes de cette année ? Cherchez pas plus loin. Nous avons rassemblé nos choix pour les meilleurs albums de Noël de 2021 et les avons classés ici.

Vitamin String Quartet – On se croirait à Noël

Vitamin String Quartet est réputé pour ses interprétations de chansons populaires de Coldplay, Oasis et bien d’autres, et ils sont de retour et meilleurs que jamais avec cet album de Noël. It Feels Like Christmas propose des versions orchestrales de classiques des fêtes modernes comme « Santa Tell Me » d’Ariana Grande, « Last Christmas » de Wham, « Mistletoe » de Justin Bieber et bien d’autres.

Steve Perry – La saison

Le musicien bien-aimé Steve Perry est surtout connu comme le chanteur principal de Journey, mais il a également eu une carrière solo réussie au cours des dernières décennies. Cette année, Steve a sorti The Season, une collection de classiques de Noël. La liste des chansons comprend « Have Yourself a Merry Little Christmas », « Silver Bells », « Santa Claus is Coming to Town » et plus encore.

Darren Criss – Un très Darren Crissmas

L’acteur de Glee, Darren Criss, vient de sortir A Very Darren Crissmas. Le disque comprend des reprises de classiques des fêtes de Criss, dont « The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire) », « I Want a Hippopotamus for Christmas » et une interprétation de « (Everybody’s Waitin’ For) The Man With the Bag » avec Adam Lambert.

Kristin Chenoweth – Le bonheur, c’est… Noël !

La célèbre chanteuse de Broadway, Kristin Chenoweth, a récemment sorti Happiness Is… Christmas!, une collection d’interprétations de Kristin des favoris des Fêtes, ainsi que des chansons originales.

Ronnie Milsap – Noël avec Ronnie Milsap

Christmas with Ronnie Milsap est sorti à l’origine en 1986, mais il a incroyablement bien vieilli. Mélangeant pop, folk, world et country, l’album présente des classiques comme « O Holy Night », « Joy to the World », « Carol of the Bells », « Silent Night » et plus encore. C’est un favori parmi les fans de country!

Gary Barlow – Le rêve de Noël

The Dream of Christmas de Gary Barlow, membre de Take That, est le premier album de vacances du chanteur. Le disque contient une combinaison de chansons originales et de chansons préférées des Fêtes, y compris le morceau original « The Dream of Christmas ».

Josh Turner – Mangeoire King Size

Sorti le 8 octobre 2021, King Size Manger de la star country Josh Turner est un incontournable pour les fans du célèbre chanteur et auteur-compositeur. Il présente les interprétations de Turner des favoris de Noël comme « Santa Claus is Comin’ to Town », « Have Yourself a Merry Little Christmas », « Angels We Have Heard on High » et « Joy to the World », ainsi que des morceaux originaux.

Ella Fitzgerald – Ella vous souhaite un joyeux Noël

Cet album de Noël d’Ella Fitzgerald est un classique des Fêtes ! Il présente les interprétations de Fitzgerald de « Jingle Bells », « Have Yourself a Merry Little Christmas », « Sleigh Ride » et bien d’autres, le tout dans son style jazzy caractéristique. Si vous cherchez un disque qui a de la classe et un facteur de nostalgie majeur, c’est ce qu’il vous faut.

Eagles of Death Metal – A Boots Electric Christmas

Les Eagles of Death Metal sont connus pour leur sens de l’humour irrévérencieux, leur attitude rock n’ roll et leur son parfois loufoque. Cet album de Noël ne fait pas exception.

Vince Guaraldi Trio – Un Noël Charlie Brown

Il est indéniable que la bande originale de A Charlie Brown Christmas est l’un des disques de vacances les plus appréciés et les plus intemporels de tous les temps ! La collection classique de chansons du trio est appréciée des auditeurs, jeunes et moins jeunes, et ce depuis des décennies. Si vous ne possédez pas de copie, c’est le moment d’en obtenir une !

Manchester Orchestra – Chansons de Noël Vol. 1 (Vacances Rouge)

Menés par l’extraordinaire auteur-compositeur Andy Hull, les titans du rock alternatif Manchester Orchestra sont de retour avec Christmas Songs, Vol. 1. L’album présente les versions du groupe de classiques comme « Silent Night », « O Come, O Come Emmanuel », « God Rest Ye Merry Gentlemen » et d’autres hymnes, ainsi que des normes de vacances plus récentes. Sorti le 29 octobre dernier, le disque est disponible en LP sur la boutique officielle du groupe.

Artistes Divers – Règle des Fêtes

Cet album de compilation présente des versions de classiques de Noël interprétées par Paul McCartney, Jimmy Fallon, Grace Potter, The Decemberists, Lake Street Dive, Norah Jones, etc.

Les chansons de la liste des chansons incluent « It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas », « Wonderful Christmastime » (interprété ici par Paul McCartney, Jimmy Fallon et The Roots), « The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire) » et Suite.

Blondie (feat. Fab 5 Freddie) – « Yuletide Throwdown » 12″ Single

Ce single est sorti à l’origine en 1981 sous forme de flexi-disc, et il a été réédité pour la première fois cette année. Le LP rose vif contient « Yuletide Throwdown » remixé par Cut Chemist, ainsi que le montage radio du remix et l’enregistrement original de 1981 de la chanson.

Norah Jones – Je rêve de Noël

La chanteuse de jazz moderne bien-aimée Norah Jones a la voix parfaite pour chanter des classiques des Fêtes. Son album I Dream of Christmas comprend des interprétations de « Christmas Don’t Be Late », « White Christmas », « Blue Christmas », « Run Rudolph Run » et plus encore.

Jamie Cullum – Le Pianoman à Noël – L’Édition Complète

L’auteur-compositeur-interprète Jamie Cullum a sorti cette collection de chansons de vacances l’année dernière, et il présente des originaux festifs dans le style signature de Cullum. Les morceaux de l’album incluent « Christmas Caught Me Crying », « So Many Santas » et plus encore.

Nat King Cole – Un Noël sentimental avec Nat King Cole et ses amis : les classiques de Cole réinventés

Ce nouvel album mélange des enregistrements classiques de Nat King Cole avec une nouvelle production et des voix de légendes modernes. Les performances vocales de Cole sont associées à des personnalités telles que John Legend, Gloria Estefan, Calum Scott, Kristin Chenoweth et bien d’autres, ce qui en fait une expérience d’écoute sans pareille.

Les morceaux de l’album incluent « O Holy Night », un duo avec Calum Scott, « A Nightingale Sang in Berkeley Square », un duo avec Gloria Estefan, et une version de « The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire) » avec John legend.

La production de l’album s’inspire du duo virtuel lauréat d’un Grammy entre Natalie Cole, la fille de Nat, et son père sur « Unforgettable », sorti en 1991.

