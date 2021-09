Les versions physiques d’Axiom Verge de Limited Run sont ouvertes en pré-commande en octobre

Mettre à jour [Tue 28th Sep, 2021 02:30 BST]: Limited Run a partagé un aperçu de l’édition collector du double pack. Les deux jeux seront sur une seule cartouche. Les précommandes de quatre semaines pour cette version et l’édition standard commencent le 1er octobre.

La fenêtre de précommande de quatre semaines des éditions Standard et Collector d’Axiom Verge 1+2 Double Pack, d’Axiom Verge 2 et d’un arsenal de produits commence le 1er octobre à 10 h HE sur https://t.co/5Lksol4sqo. pic.twitter.com/xNgy5jJs3k

Article original [Thu 12th Aug, 2021 01:30 BST]: Après plusieurs retards, Tom Happ’s Axiome Verge 2 est enfin sorti sur Nintendo Switch. Dans ce cadre, Limited Run Games a révélé les versions physiques.

Cela comprend un paquet de l’original Axiome Verge et le deuxième jeu, ainsi qu’une version autonome d’Axiom Verge 2 – tous deux ouverts en précommande le 1er octobre. Il a également été clarifié comment les deux versions seront sous le même numéro de collection LRG. Plus de détails seront dévoilés prochainement.

Notez que les versions physiques d’Axiom Verge 1 + 2 et Axiom Verge 2 seront disponibles en précommande sur PlayStation 4 et Nintendo Switch à partir du 1er octobre. Plus de détails à venir alors restez connectés ! pic.twitter.com/m7NVcBo6hq— Jeux à course limitée (@LimitedRunGames) 11 août 2021