Les versions physiques d’Axiom Verge de Limited Run sont ouvertes en pré-commande en octobre

Après plusieurs retards, Tom Happ’s Axiome Verge 2 est enfin sorti sur Nintendo Switch. Dans ce cadre, Limited Run Games a révélé les versions physiques.

Cela comprend un paquet de l’original Axiome Verge et le deuxième jeu, ainsi qu’une version autonome d’Axiom Verge 2 – tous deux ouverts en précommande le 1er octobre. Il a également été clarifié comment les deux versions seront sous le même numéro de collection LRG. Plus de détails seront dévoilés prochainement.

Notez que les versions physiques d’Axiom Verge 1 + 2 et Axiom Verge 2 seront disponibles en précommande sur PlayStation 4 et Nintendo Switch à partir du 1er octobre. Plus de détails à venir alors restez connectés ! pic.twitter.com/m7NVcBo6hq— Jeux à course limitée (@LimitedRunGames) 11 août 2021