Les versions physiques de GTA: Trilogy – Definitive Edition ont été retardées

Cela a été un mois difficile pour Rock star et son GTA : Trilogie – Édition définitive Libération. Le studio a retiré la version PC de GTA Trilogy – Definitive Edition de la vente à la fin de sa première semaine de vente, citant des fichiers « inclus involontairement » dans le jeu comme raison de son retrait de la plate-forme.

Il est finalement revenu à la vitrine du PC, bien que les fichiers en question soient supprimés, mais des problèmes subsistent : problèmes de performances, bugs qui rendent le jeu injouable, problèmes de compression audio, rendu du visage horrible, moins de civils se promenant, manque de brouillard, distance de rendu les problèmes, les fautes d’orthographe et de grammaire, et bien plus encore, ont rapidement valu au jeu la réputation d’être une saisie d’argent mal testée et mal pensée. Oups.

Et les problèmes du jeu ne sont pas terminés. Hier soir, Rockstar a publié une déclaration expliquant que les versions physiques du jeu sur Xbox et PS4 arriveront désormais plus tard en décembre que prévu initialement, tandis que la version Switch a été repoussée à 2022.

« Les dates de sortie des versions physiques de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ont changé », a tweeté la société. « Xbox Series X / Xbox One et PS4 sortiront désormais le 17 décembre. La version Nintendo Switch arrivera début 2022. »

Les versions physiques devaient initialement être livrées le 7 novembre. Le jeu devrait également arriver sur iOS et Android au cours de la première moitié de 2022. On ne sait pas encore si cette version du jeu sera également retardée.

Le lent processus de rachat du titre est déjà en cours. Pas plus tard qu’hier, la mise à jour 1.03 a atterri dans le jeu et a résolu une multitude de problèmes rencontrés par les joueurs avec la collection. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais Rockstar est catégorique sur le fait qu’il fera la bonne trilogie et adhérera à ses normes élevées.