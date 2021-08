Les vêtements pour enfants semblent être plus durables, Eon obtient un nouveau financement – WWD

AVANCEES RSE : Les entreprises partagent leurs premiers rapports de responsabilité sociale d’entreprise, y compris la société de vêtements pour bébés et enfants Carter’s Inc.

Parallèlement à son premier rapport RSE, Carter’s a lancé une initiative de traçabilité du coton mettant l’accent sur une approche « sans tolérance » du travail forcé, a réuni un conseil ESG et a rejoint la Sustainable Apparel Coalition et Better Cotton Initiative, entre autres organisations.

Fixant des objectifs pour les personnes, les produits et la planète, l’entreprise vise à utiliser 100 % de fibres de coton et de polyester durables d’ici 2030 et à réduire les émissions d’au moins 25 % conformément aux objectifs scientifiques.

Reconnaissant que l’entreprise en est aux « premières étapes » de son parcours de développement durable, Antonio Robinson, vice-président senior de la responsabilité sociale d’entreprise chez Carter’s, a déclaré : « Notre objectif de transition vers le coton et le polyester durables d’ici 2030 est particulièrement important pour nous. Nous avons l’intention d’y parvenir grâce à une combinaison de fibres recyclées, certifiées et biologiques. Nous nous engageons à utiliser des matériaux et des emballages plus durables pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et nos déchets dans les décharges. Une utilisation plus efficace de l’eau est également à l’ordre du jour, selon Robinson.

Aujourd’hui, l’entreprise vante la ligne de vêtements “Little Planet”, qui utilise principalement du coton biologique vérifié par le Global Organic Textile Standard. Le propriétaire d’OshKosh B’gosh a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 3 milliards de dollars en 2020 et se consacre à la promotion des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise dans l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement.

Bien qu’il ait actuellement un conseil entièrement blanc, Carter’s a déclaré qu’il espérait augmenter la diversité raciale aux niveaux du vice-président et du directeur de district.

UNE TRACTION CROISSANTE POUR LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES : La société de logiciels Eon a annoncé un tour de table de 2,1 millions de dollars pour mettre à l’échelle sa solution d’identité numérique dans les environnements de vente au détail.

Déjà, la société compte des partenaires de mode comme Yoox Net-a-Porter, H&M, PVH Corp., Target, Gabriela Hearst et plus encore. Eon a récemment été sélectionné comme innovation pilote pour la livraison Walmart sur certains marchés.

La principale société de technologie de vente au détail SML (connue pour sa technologie d’identification par radiofréquence de bout en bout) était un investisseur clé dans le cycle, qui a été annoncé mardi.

Exprimant son enthousiasme pour l’investissement, la fondatrice et PDG Natasha Franck, a déclaré : « Ensemble, Eon et SML étendent la base numérique du commerce de détail au-delà du point de vente initial – redéfinissant radicalement les relations entre les marques et les clients, et débloquant l’intelligence, les systèmes et la transparence indispensables pour un commerce durable et circulaire.

Dean Frew, directeur de la technologie et vice-président senior des solutions RFID chez SML Group, a déclaré que la cohésion positionnera les entreprises « pour fournir aux marques et aux détaillants la première solution véritablement de bout en bout du secteur pour la connectivité du cycle de vie des produits et la prochaine génération. vente au détail.