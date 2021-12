Les vétérans continuent d’accumuler du BTC malgré une augmentation des prix de 70% cette année

Les hodlers vétérans de Bitcoin (BTC / USD) continuent de vendre des quantités record de la crypto phare, même si elle a gagné 70% cette année. Au cours du dernier trimestre de l’année, seuls les BTC plus jeunes achetés au plus bas de l’été de 30 000 $ sont échangés, selon les données partagées par CoinTelegraph. Les hodlers chevronnés n’ont pratiquement pas dépensé de pièces malgré des sommets historiques de 69 000 $ cette année.

La métrique Coin Days Destroyed (CDD) de la société d’analyse en chaîne Glassnode montre également que la proportion de BTC dépensée par les vétérans reste proche des plus bas records. CDD reste calme au dernier signe de condamnation de ceux qui investissent et détiennent Bitcoin depuis des années.

Une alternative aux simples mesures de volume.

L’indicateur cité par CDD fait référence à la durée pendant laquelle chaque Bitcoin est resté inactif à chaque mouvement. C’est une alternative aux simples mesures de volume pour établir les tendances du marché. Par conséquent, les pièces plus jeunes sont moins importantes que les plus anciennes avec un historique de mouvement actif.

UTXO Management résumé avec une impression du graphique :

La métrique Bitcoin sur 90 jours Coin Days Destroyed montre le comportement des anciennes pièces de monnaie. Des valeurs croissantes montrent que des pièces plus anciennes sont dépensées. Malgré une augmentation ces derniers mois, la valeur actuelle est toujours à des niveaux record.

Une augmentation des ventes de pièces antiques après le sommet historique de 2017

Les données montrent que des mains fortes « tiennent bon » depuis une augmentation des ventes de pièces anciennes après que le taux BTC / USD a franchi l’ATH 2017 de 20 000 $ l’année dernière. La tendance est restée intacte malgré la course à près de 70 000 $. Les nouveaux entrants sur le marché semblent générer des ventes en ce moment.

Acheter en été, vendre en hiver

Une métrique de Unchained Capital appelée Hodl Waves indique que Bitcoin acheté il y a trois à six mois est désormais responsable de la plus forte baisse de l’offre globale. Cela suggère que les vendeurs ont acheté leur BTC entre juin et septembre de cette année. Au cours de cette période, BTC / USD est tombé à un plus bas de 30 000 $.

Différences entre les hodlers

Les différences entre les hodlers ont été cachées pendant longtemps. Alors que BTC / USD est sur le point de terminer 2021 à environ 20 000 $ au-dessus de début janvier, même les acteurs du marché avec 20 000 $ doublent. Les Hodler augmentent leurs positions ce mois-ci.

