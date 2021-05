Les vétérans de Blizzard et Epic lancent le nouveau studio de RPG Lightforge Games

Les anciens employés d’Epic et de Blizzard ont ouvert un tout nouveau studio appelé Lightforge Games.

L’entreprise est sur le point de créer un nouveau RPG multiplateforme et axé sur le social et a déjà attiré 5 millions de dollars d’investissements de la part de Galaxy Interactive, NetEase et Dreamhaven de Mike Morhaime.

“Nous aimons tous les jeux hautement sociaux et créatifs, et nous aimons particulièrement les jeux où les joueurs conduisent le récit”, a déclaré le PDG Matt Schembari (photo).

“Nous cherchons à combiner des éléments de Minecraft ou Roblox avec des RPG de table pour former une nouvelle façon de jouer à des jeux de rôle. Compte tenu de nos antécédents, créer un jeu qui cherche à révolutionner les RPG était un choix évident.”

Il a poursuivi: «Nous construisons un studio pour le long terme où l’empathie pour les joueurs et les développeurs est au cœur de tout ce que nous faisons. Construire une entreprise entièrement distante permet à chaque membre de l’équipe de vivre là où c’est le mieux pour sa situation de vie.

Morhaime a ajouté: «Lightforge crée un jeu dans un nouvel espace qui a une tonne de potentiel. L’équipe est pleine de développeurs chevronnés et je suis enthousiasmé par leur vision. »

