Les vétérans de Blizzard forment Notorious Studios

Deux anciens de Blizzard ont formé un tout nouveau développeur appelé Notorious Studios.

L’entreprise a été fondée par l’ancien concepteur de jeux World of Warcraft Chris Kaleiki (photo) et l’ingénieur logiciel Douglas Frazer. S’adressant à GamesBeat, Kaleiki a déclaré que le studio emploie actuellement huit personnes mais espère atteindre 12 membres du personnel au début de 2022.

Notorious travaille sur un tout nouveau MMO et a été soutenu par un tour de table de 5 millions de dollars, dirigé par Galaxy Interactive, avec Riot Games et 1UP Ventures également.

Kaleiki a déclaré à GamesBeat que sa nouvelle entreprise n’allait pas ressembler à son ancienne maison, Blizzard, en ce qui concerne une culture de travail toxique. Le cofondateur a déclaré qu’il souhaitait qu’il y ait moins de hiérarchie chez Notorious, dans l’espoir qu’un manque de dynamique de pouvoir managérial contribuera à réduire les risques de harcèlement et d’inconduite. Reste à voir s’il s’agit d’une stratégie efficace.

« Ce qui est important, c’est de créer une culture et de ne pas tolérer le harcèlement et des choses comme ça, et aussi d’être transparent et ouvert », a-t-il déclaré.

« Nous aspirons à créer une structure plus plate. Aucun de nous n’est responsable ou directeur. Auparavant, dans nos carrières, nous étions tous des contributeurs individuels. avons cette structure plus plate où nous n’avons pas de hiérarchie rigide. Le harcèlement vient généralement d’une sorte de relation subordonnée-supérieure. Nous espérons qu’une structure plus plate pourra résoudre certains de ces problèmes. «

