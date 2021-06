Les vétérans de CD Projekt et Gaming Company forment le nouvel éditeur indépendant Retrovibe

Les co-fondateurs de la société de jeux polonaise CD Projekt et Gaming Company ont créé un tout nouveau label d’édition indépendant appelé Retrovibe.

L’entreprise a été créée par Michal Kiciński, co-fondateur et ancien co-PDG de CD Projekt, ainsi que par les co-fondateurs de Gaming Company Michał Affelski et Krzysztof Papliński. Kiciński soutient apparemment l’entreprise financièrement tandis qu’Affelski et Papliński sont en charge de la diriger.

Retrovibe va signer des jeux indépendants qui ont une “nouvelle touche rétro”, quoi que cela signifie. La société a signé cinq projets à ce jour : Project Warlock 2, Janosik 2, Biota, The Looter et Shardpunk : Verminfall. Cela s’ajoute à la publication de Project Warlock et Janosik, qui ont déjà été publiés.

“Nous considérons Retrovibe comme un exo-squelette qui amplifie tout ce que font les développeurs”, a déclaré Paplinski.

“En fournissant un soutien financier, un marketing et d’autres conseils, nous pouvons permettre aux équipes qui créent des jeux de se concentrer sur ce qu’elles veulent faire, créer des jeux. Nous travaillons directement avec des développeurs indépendants passionnés pour donner vie à des titres rétro originaux sans empiéter sur leur vision créative . Des titres récemment annoncés comme Project Warlock II aux jeux déjà révélés comme The Looter, tout sous la bannière Retrovibe va avoir un certain aspect, une sensation et un attrait. Ce n’est que le début. Nous avons plus à partager dans le mois à venir, et nous sommes à la recherche d’autres jeux Neo Retro qui mélangent la saveur de la vieille école avec les nouvelles technologies à signer.”

