Les vétérans de People Can Fly ouvrent un nouveau studio Gruby

Les développeurs anciennement du fabricant d’Outriders, People Can Fly, sont partis pour créer leur propre studio appelé Gruby Entertainment.

L’entreprise a été fondée l’année dernière par Grzegorz Michalak, Karol Szyska et Kamil Misiowiec, qui se sont associés à Super.com en tant que partenaire d’édition pour son premier projet. Il s’agit d’un jeu de tir à la première personne inopiné. Au moment de la rédaction de cet article, Gruby compte 15 employés.

«L’offre de coopération de Super.com a créé un excellent environnement de croissance pour notre studio», a déclaré Misiowiec.

«Nous sommes ravis d’élargir notre équipe et notre base de connaissances, et de montrer au monde une nouvelle approche des jeux d’action!»

La directrice de la publication de Super.com, Anna Grigoreva, a ajouté: «Super.com a suivi une stratégie consistant à rechercher des développeurs talentueux tels que Gruby Entertainment avec des connaissances techniques avancées et à leur fournir le soutien dont ils ont besoin pour concrétiser leur vision. Avec leur approche innovante des jeux vidéo, nous savons que leur premier titre repoussera les limites du genre et offrira une expérience riche aux joueurs. »

La sortie la plus récente de People Can Fly, Outriders, a été jouée par quelque 3,5 millions de personnes au cours de son premier mois de vente.

