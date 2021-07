Les vétérans de The Last of Us, PlayStation et Bungie forment That’s No Moon Entertainment

Par Jérémy Signor

28 juillet 2021 19:42 GMT

Le nouveau studio se concentrera sur le développement de jeux « AAA indépendants ».

Un groupe de vétérans de l’industrie a annoncé qu’ils allaient unir leurs forces pour former That’s No Moon Entertainment, un studio de développement de jeux autoproclamé « AAA indépendant », et le pedigree de ces concepteurs est vraiment impressionnant. L’équipe est composée de personnes de Naughty Dog, Bungie, EA, PlayStation, Sony Santa Monica, Infinity Ward, et plus encore.

That’s No Moon est le résultat d’une rencontre de talents AAA mélangés à plus de 100 millions de dollars d’investissement de Smilegate, les créateurs de Crossfire. Le premier projet sera “un nouveau jeu d’action-aventure ambitieux qui repoussera les limites du gameplay et de l’histoire”. Et les grands noms ne manquent pas. En tant que directeur créatif, Taylor Kurosaki, anciennement d’Infinity Ward et Naughty Dog, travaillera avec le directeur du jeu Jacob Minkoff, également anciennement d’Infinity Ward et Naughty Dog. Le reste de l’équipe possède une histoire tout aussi impressionnante dans le développement de jeux AAA.

« Smilegate est ravi de collaborer avec les conteurs et les créateurs de jeux de That’s No Moon pour créer de nouvelles expériences qui inspireront de l’empathie et des liens personnels plus profonds avec les joueurs du monde entier », selon Harold Kim de Smilegate. Et bien que le talent AAA et les millions de dollars d’investissement ne crient pas entièrement à l’indie, il est clair que ce nouveau studio tente d’amener l’éthique indie à une sensibilité de développement AAA, en particulier avec des références à « l’empathie » dans le cadre de la mission du studio.

Compte tenu de la qualité des matchs sur lesquels ces vétérans ont travaillé, il y a de bonnes chances que nous ayons quelque chose de spécial. Et il n’est pas rare qu’une entreprise indépendante AAA soit ambitieuse et prospère. C’est peut-être exactement ce que le médecin a ordonné, étant donné à quel point les studios de jeux acclamés sont occupés par des suites.

