Les vétérans de Z2 lèvent 5 millions de dollars pour développer le studio de Seattle Starform et lancer des jeux sociaux

L’équipe Starform. (Photo en forme d’étoile)

Le studio de jeux basé à Seattle, Starform, a levé 5 millions de dollars. La startup prévoit d’utiliser l’argent pour poursuivre le développement de son premier jeu, ainsi que de former une équipe pour travailler sur un deuxième projet. Son premier projet non annoncé, un jeu d’arène 5v5 en équipe pour PC et mobile, est actuellement en version bêta fermée.

Starform a été fondée en 2018 par Lou Fasulo, Taylor Daynes, Josh Rosen et Jason English, qui travaillaient tous auparavant au studio mobile Z2 basé à Seattle avant son acquisition par King en 2015.

Les 5 millions de dollars sont un tour de table dirigé par la société de capital-risque multinationale axée sur les jeux BITKRAFT Ventures, avec la participation de Global Founders Capital, Vgames et Dune Ventures.

« Nous sommes ravis de nous associer à une équipe de fondateurs qualifiés pour la deuxième fois », a déclaré Malte Barth, partenaire général fondateur de BITKRAFT. “Starform a une culture unique et forte qui se concentre sur la création de jeux qui résonnent profondément avec la communauté.”

Depuis sa dernière levée de fonds en 2019, l’équipe de Starform est passée à 11 personnes, dont des développeurs ayant une expérience d’ArenaNet, d’Amazon et de Big Fish Games. Il prévoit d’embaucher davantage pour sa deuxième équipe interne.

“Nous croyons fermement au jeu social”, a déclaré Fasulo, PDG de Starform, dans une interview avec .. “Nous voulons rassembler les gens et leur offrir des expériences sociales, leur donner l’opportunité de surmonter des défis, de jouer ensemble et d’avoir ces expériences partagées qu’ils emporteront avec eux en dehors du monde virtuel.”

Il n’y a aucun plan pour le moment sur ce sur quoi la nouvelle équipe de Starform travaillera, et selon Fasulo, c’est délibéré. Ils n’ont pas de projet précis en tête et ont l’intention de voir simplement ce qu’ils proposent une fois qu’ils auront formé leur deuxième équipe. Les seules directives en place sont de savoir si le cycle de vie du jeu pourrait théoriquement durer de cinq à dix ans et s’il pourrait plaire à un marché mondial.

“Nous allons réunir des gens qui sont enthousiastes à l’idée de travailler ensemble”, a déclaré Fasulo, “et ce qu’ils font en tant qu’équipe viendra de l’équipe. Nous n’avons pas de jeu précis en tête pour le moment. Nous sommes convaincus que l’équipe trouvera la bonne opportunité pour eux d’aller construire quelque chose qui les passionne.

“L’une de nos convictions fondamentales est que le développement de jeux est en quelque sorte le sport d’équipe ultime”, a-t-il poursuivi. « Les défis les plus difficiles dans le développement de jeux sont vraiment les défis créatifs : faire quelque chose d’amusant, le faire durer, rendre le gameplay évolutif, trouver la bonne stratégie commerciale. Dans des groupes très à l’écoute et sensibles les uns aux autres, les idées peuvent circuler et grandir.