Les vétérans des Bucks remportent la victoire contre les Mavericks

24/12/2021 à 07h30 CET

.

Dans un match où Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo et Kristaps Porzingis, entre autres, étaient absents, le Chevreuils ils ont déchiré un a remporté la victoire au domicile des Mavericks par 95-102 Dans lequel ils se sont démarqués le trio de vétérans de Milwaukee Khris Middleton, Jrue Holiday et DeMarcus Cousins. Les Mavericks, qui avaient 10 points d’avance au deuxième quart après une première période désastreuse pour les Bucks, ont gâché une occasion claire dans les 12 dernières minutes pour ajouter une autre victoire.

Le meilleur buteur du match était Middleton, avec 26 points, 5 rebonds, 7 passes décisives et 1 interception. Holiday avait 24 points, 7 rebonds, 7 passes et 3 interceptions tandis que Cousins ​​​​avait 22 points, 8 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 bloc. Les Mavs avaient 6 joueurs avec 10 points ou plus. Le meilleur buteur était Jalen Brunson, avec 19 points et 8 passes décisives. Sterling Brown a réussi un double-double avec 10 points, 13 rebonds et 3 passes décisives, tandis que l’un des joueurs d’urgence de Dallas, Marquese Chriss, a récolté 13 points et 5 rebonds.

Avec leur triomphe à Dallas, les Bucks, qui n’ont pas pu compter sur Antetokounmpo pendant 5 matchs en raison des protocoles de covid, ont ajouté leur deuxième victoire consécutive. De plus, Bobby Portis et Brook Lopez ne font pas partie de l’équipe.

Doncic et Antetokounmpo, victimes

Les Mavericks ont également disputé cinq matchs sans leur principale star, Doncic, qui après s’être blessée vient d’entrer dans les protocoles covid. Et encore deux matchs sans Porzingis, avec des problèmes au pied droit. Aux pertes de Doncic et Porzingis s’ajoutent six autres joueurs des Mavs en raison de protocoles covid, ce qui a obligé les Mavs à ajouter six joueurs avec des contrats de 10 jours.

Au premier quart-temps, ce sont les Bucks qui ont le plus souffert des absences d’Antetokounmpo et Portis. Le Milwaukee a ouvert le score et avait 7 points d’avance dans les trois premières minutes, 2-9, grâce au vétéran Middleton. Mais les locaux ont réagi et 3 minutes plus tard, ils avaient pris la tête du tableau d’affichage, 16-15 grâce au leadership de Brunson. Et quand la rotation est arrivée, les Bucks ont souffert d’un banc très court. Pendant 7,23 minutes, le reste du premier quart-temps, aucun des joueurs des Bucks n’a réussi à marquer un seul point. Ceux de Dallas, qui n’allaient pas très bien, en ont profité et ont puni les Bucks avec une course de 13-0 qui a laissé le score à la fin du premier quart-temps en 23-15.

Holiday et l’ancienneté de Middleton

Mais au deuxième quart-temps, Cousins ​​​​a commencé à travailler sur la peinture des Mavs qui, avec le tir extérieur de Middleton, a commencé à combler l’écart. Avec 7,17 minutes à jouer, les Bucks sont à égalité 29-29, après une course de 0-7. Les deux équipes ont échangé plusieurs fois l’avance au tableau d’affichage dans le reste du deuxième quart-temps et lorsque les joueurs sont allés aux vestiaires, l’équipe de Dallas détenait une avance précaire de 2 points, 43-41Grâce à la performance de Chriss, un ancien joueur des Golden State Warriors qui a signé un contrat de 10 jours avec les Mavs.

Après la mi-temps, les Mavs ont réussi à prendre de la distance au tableau d’affichage, 8 points, 64-56 avec 6,35 à jouer au troisième quart. Mais quand il a semblé que Dallas était déterminé à terminer le match, les trois vétérans des Bucks, Holiday, Middleton et Cousins, ont décidé de prendre leurs responsabilités. Les Bucks sont allés de 0 à 10 et à la fin du troisième trimestre, les Bucks étaient en avance. 74-75.

Ceux de Dallas ne reprennent plus la tête. Malgré l’effort de Brunson, qui a marqué 8 points dans les 12 dernières minutes, les Bucks étaient plutôt une équipe, avec Holiday, Middleton et Cousins ​​​​affirmant leur ancienneté pour laisser le score final à 95-102.