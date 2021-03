Les vétérans des satellites mettent en garde contre les inconvénients de l’espace SPAC

TAMPA, Floride – La frénésie de l’activité tourbillonnant autour des SPAC pousse l’espace dans une nouvelle ère de prise de risque, selon deux vétérans de l’industrie des satellites.

Le flux de capitaux privés de la dernière décennie dans les mégaconstellations et les startups de lancement était un «goûter» calme par rapport à ce qui se passe actuellement, a déclaré Matt Desch, PDG d’Iridium Communications. EspaceNouvelles dans une interview.

Les entreprises spatiales se sont précipitées au cours des six derniers mois pour profiter de l’appétit croissant des investisseurs pour les SPAC ou les sociétés d’acquisition à vocation spéciale. Souvent appelées sociétés à «chèque en blanc», les SPAC offrent aux entreprises spatiales une injection de liquidités importante – et relativement rapide – car elles sont accélérées vers les marchés publics.

Depuis le début de l’année, Astra, Ciel noir, Laboratoire de fusée et Flèche ont annoncé des plans pour une fusion SPAC, levant plus de 2 milliards de dollars au total.

«Cela ressemble à une fête totale et hallucinante en ce moment», a déclaré Desch, qui a pris Iridium en bourse en 2009 via une fusion SPAC avec GHL Acquisition Corp.

Quatre ans plus tard, le fournisseur de connectivité en vol Row 44 est devenu public grâce à une fusion SPAC avec Global Eagle Acquisition. Le constructeur de fusées italien Avio SpA a suivi une voie similaire vers les marchés publics, terminant sa cotation en 2017.

Virgin Galactic, une entreprise de vols spatiaux suborbitaux, a déclenché la vague SPAC spatiale actuelle avec sa fusion 2019 avec Social Capital Hedosophia. Fin 2020, démarrage de la logistique spatiale Momentus et spécialiste satellite-appareil AST et science a annoncé des accords SPAC.

Les entreprises de données spatiales Spire et BlackSky et les fournisseurs de lancement Astra et Rocket Lab ont tous annoncé des fusions SPAC entre le 2 février et le 1er mars.

Virgin Orbit, la spin-off de Virgin Galactic qui développe le petit lanceur LauncherOne, est se préparerait apparemment à rejoindre la fête. L’entreprise canadienne de technologie spatiale MDA, quant à elle, est sur le point de déposer une offre publique initiale (IPO) d’actions, la voie la plus conventionnelle vers les marchés publics.

Bien que la frénésie du SPAC soit une bonne nouvelle pour les premiers investisseurs en position de profit alors que ces entreprises deviennent publiques avec des évaluations de plusieurs milliards de dollars, Desch n’est pas le seul vétéran de l’industrie à se demander si la tendance est aussi bonne pour les entreprises elles-mêmes et pour l’industrie en général.

Dans une autre interview, le PDG de Viasat, Mark Dankberg, a comparé la ruée des entreprises à entrer en bourse avec des valorisations exorbitantes malgré peu ou pas de revenus à la bulle Internet du début du siècle.

«Je pense que c’est très dangereux», a déclaré Dankberg EspaceNouvelles.

Positivité future

Les SPAC permettent aux entreprises de faire des prévisions de revenus sur cinq ans beaucoup plus audacieuses que celles qui empruntent la voie plus traditionnelle pour devenir une entreprise publique.

Desch a déclaré que les règles de divulgation relativement assouplies par rapport aux introductions en bourse classiques contribuaient à alimenter l’enthousiasme autour de ces entreprises, qui pourraient faire des chiffres à deux chiffres aujourd’hui, mais pensent qu’elles peuvent dépasser le milliard de dollars d’ici 2026.

La tendance surfe également sur une vague d’optimisme dans le secteur spatial au milieu des percées technologiques et des prévisions stellaires de banques établies telles que Morgan Stanley, qui prédit que l’industrie spatiale mondiale pourrait générer plus de 1000 milliards de dollars de revenus en 2040, contre environ 350 milliards de dollars. en 2020.

D’autres analystes ont versé de l’eau froide sur ces projections.

Mark Boggett, PDG de la société de capital-risque Seraphim Capital, qui devrait profiter de la frénésie de dépenses SPAC en raison des premiers investissements dans Spire et AST & Science, soutient les prévisions de Morgan Stanley.

Boggett a déclaré que le chiffre de 1 billion de dollars tient sans trop de crédibilité lorsque l’espace est considéré comme une «plate-forme numérique dans le ciel», plutôt que simplement comme des satellites et des fusées.

«Cette infrastructure numérique ‘spatiale’, composée de milliers de satellites, offrira des capacités qui définiront le changement sociétal au cours des prochaines décennies», a déclaré Boggett. EspaceNouvelles par e-mail, pointant vers des applications allant des services de livraison par drone au suivi du bétail pour assurer la sécurité alimentaire.

«En prenant une vue d’ensemble de la façon dont l’espace sous-tend toute une gamme de mégatendances, je peux être très à l’aise de parler d’un marché mesuré en milliers de milliards de dollars», a-t-il ajouté.

Affaire risquée

La tendance SPAC survient également alors que les marchés boursiers sont en effervescence en raison de l’activité des médias sociaux autour d’actions telles que GameStop, qui pourrait se répandre dans l’espace à mesure que le secteur s’ouvre de plus en plus à de nouveaux types d’investisseurs.

Les chèques de relance qui faisaient partie du projet de loi de secours de 1,9 billion de dollars signé le 11 mars par le président américain Joe Biden pourraient alimenter davantage un rallye des actions à long terme et un comportement spéculatif.

«Je ne serais pas surpris que ces chèques de relance de 1 400 $ soient investis dans de nombreuses actions SPAC», a plaisanté Desch.

La montée en flèche de l’activité des investisseurs de détail, comme la courte pression GameStop orchestrée par Reddit, qui a temporairement conduit les actions du détaillant de jeux vidéo en difficulté à des hauteurs stratosphériques, crée de nouveaux problèmes pour le marché. Desch a souligné l’exubérance rampante des investisseurs qu’il a vu se répandre sur les babillards électroniques en ligne qui discutent des actions.

« Vous avez tous ces petits investisseurs qui inventent juste des trucs – il n’y a pas de fondamentaux, pas de discussions sur ce genre de choses », a-t-il averti.

«C’est de la spéculation brute.»

Desch voit également des similitudes avec la bulle Internet, lorsque les investisseurs – beaucoup achetant des actions pour la première fois – ont afflué vers les entreprises sans fil et Internet récemment créées dans les années 1990, convaincus que les cours des actions ne feraient qu’augmenter.

Les revenus sont passés au second plan alors que ces premières entreprises Internet se sont concentrées sur la création d’une grande base d’utilisateurs. Pendant un certain temps, les investisseurs étaient prêts à tolérer d’énormes pertes, convaincus que ces entreprises finiraient par trouver leur chemin vers la rentabilité.

«Les investisseurs feraient monter le prix des actions parce que [the businesses] dépensaient de l’argent, pas parce qu’ils gagnaient de l’argent », a déclaré Dankberg.

Les sociétés de télécommunications qui s’endetteraient davantage pour construire plus d’infrastructures ont vu le cours de leurs actions augmenter. Pendant ce temps, les entreprises qui ne participaient pas à la frénésie ont vu le cours de leurs actions languir, augmentant la probabilité d’être achetées par une autre société avec une attitude plus détendue vis-à-vis de la dette.

Selon Dankberg, cela a mis les entreprises dans une position soit d’être vendues, soit de se joindre à la mêlée.

«Je pense que vous en voyez une bonne partie maintenant», a-t-il ajouté.

Quand les bons moments se terminent

La bulle Internet a finalement éclaté, effondrant les marchés boursiers alors que de nombreuses premières entreprises Internet se sont effondrées. Entre 1995 et son sommet de mars 2000, le Nasdaq a augmenté de 400%. Mais en octobre 2002, le marché haussier avait rendu tout son gain.

Desch a déclaré: «Tout à coup, la surchauffe a été telle, tant d’argent a été dépensé pour tant d’entreprises sans revenus, et ces entreprises sans revenus n’ont pas pu survivre.»

Iridium était un produit des années 1990, se joignant à la précipitation et à l’excitation avant que sa première itération via Motorola ne s’effondre – avec des entreprises de satellites LEO similaires, Globalstar, ICO Global et Teledesic, qui ont contribué à une sécheresse des investissements de 10 ans dans le secteur.

Post-faillite Iridium est ensuite devenue publique pour la deuxième fois via une fusion SPAC en 2009.

L’analyste de NSR, Claude Rouseau, a expliqué comment les revenus récurrents d’Iridium, et la valorisation correspondante, l’ont placé dans une position très différente de celle des SPAC d’aujourd’hui dans un prochain EspaceNouvelles commentaire.

«La récente frénésie des SPAC spatiaux est marquée par des projections irréalistes», a écrit Rouseau.

«Sans compter Iridium, le SPAC spatial moyen a une valorisation d’entreprise de 1,8 milliard de dollars basée sur des hypothèses de croissance. [an average of] 29 millions de dollars de revenus à 3,85 milliards de dollars en cinq ans.

«La capitalisation boursière de Virgin Galactic au début du mois de mars était de 8,7 milliards de dollars. Par rapport à la situation d’Iridium, la valeur d’entreprise moyenne des SPAC spatiaux actuels est trois fois plus élevée, la capitalisation boursière est 1,6 fois plus élevée et les revenus sont 10 fois inférieurs. »

Pour compliquer le tableau, il convient également de noter que les échecs que l’espace a déjà subis n’ont pas encore créé le genre d’effet domino qui pourrait conduire à un crash.

«OneWeb aurait dû être une grande mise en garde», a déclaré Desch à propos du dépôt de bilan de l’opérateur haut débit LEO en mars 2020, mais son histoire est devenue compliquée lorsque le gouvernement britannique et Bharti Global, la société indienne de télécommunications, l’a fait sortir du chapitre 11 huit mois plus tard.

Cependant, les défenseurs de l’espace SPAC affirment que le capital important que les accords apportent propulsera l’industrie dans une nouvelle phase de croissance, permettant aux entreprises de se concentrer sur la mise à l’échelle des opérations sans être distraits par des besoins de financement supplémentaires.

Mike Collett, associé directeur de la société de capital-risque Promus Ventures, qui a investi dans Spire et Rocket Lab, a déclaré: «Avec une action publique et beaucoup de liquidités, ces nouvelles entreprises publiques peuvent utiliser leur papier pour acquérir d’autres entreprises, utiliser les marchés publics pour accéder à plus de liquidités via les secondaires et injecter plus d’essence dans leur modèle pour attirer plus de talents et croître plus rapidement.

«Tout cela est un énorme avantage concurrentiel. Le marché des actions publiques décidera en fin de compte du sort de ces valeurs d’entreprise publique, mais celles qui les exécutent seront largement récompensées. »