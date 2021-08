Les vétérans d’Uber et de Convoy décrochent 5,3 millions de dollars pour la nouvelle startup Solo qui aide les travailleurs à gagner plus d’argent

Membres de l’équipe solo, de gauche à droite : Keith Ng (co-fondateur), Araceli Benitez (responsable de la croissance), Bryce Bennett (PDG et co-fondateur), Keith Ho (ingénieur logiciel) et Thushara Wijeratna (fondateur et ingénieur principal). (Photos en solo)

Les entreprises de l’économie du gig comme Uber, Instacart, goPuff et d’autres ont donné aux travailleurs une nouvelle façon de gagner de l’argent selon leur propre horaire. Mais avec cette flexibilité vient un certain niveau d’instabilité des revenus – un travail suffisant et des chèques de paie réguliers ne sont pas toujours garantis comme ils le sont dans un emploi traditionnel de 9 à 5.

C’est là qu’intervient Solo. La nouvelle startup de Seattle, qui vient d’annoncer un tour de table de 5,5 millions de dollars, vise à aider les travailleurs des concerts en fournissant des prévisions de revenus heure par heure au cours d’une semaine. Solo est tellement sûr de ses données que l’entreprise offre une garantie, faisant la différence pour les travailleurs s’ils finissent par gagner moins. Les prédictions utilisent des données historiques agrégées des utilisateurs Solo, ainsi que l’impact potentiel des événements en temps réel.

L’idée est de donner aux travailleurs une meilleure compréhension de quand, où et quel travail travailler sur les différentes plateformes. La vision plus large de Solo est de fournir une aide supplémentaire aux travailleurs des concerts en matière d’assurance, d’impôts, de suivi du kilométrage, etc.

“Nous avons toujours eu l’impression que le jeu est en quelque sorte empilé contre les travailleurs des concerts”, a déclaré Bryce Bennett, co-fondateur et PDG de Solo. « Ils n’ont pas beaucoup d’outils ou d’informations pour être réellement efficaces ou efficients avec leur temps. C’est une sorte de jeu de devinettes.

Bennett a fondé Solo l’année dernière avec Keith Ng. Ils ont passé du temps ensemble à travailler à Seattle et à Portland pour Uber et la startup de camionnage Convoy. L’expérience de chaque entreprise leur a permis d’examiner de près les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs indépendants, dans le cadre d’une économie de concerts qui s’est développée au cours de la dernière décennie en partie grâce aux services alimentés par la technologie comme Uber.

Devin Jansa est l’un de ces travailleurs. Il a quitté son emploi traditionnel à temps plein il y a trois ans à Seattle parce qu’il «ne voulait plus jamais être employé». Il utilise Solo pour déterminer quand travailler pour Uber, Lyft, Grubhub et DoorDash. Ses revenus ont augmenté de 30% depuis qu’il utilise l’application.

“C’est un outil très utile”, a déclaré Jansa.

L’augmentation des différentes opportunités de travail au cours des cinq dernières années a créé un besoin pour quelque chose comme Solo, a déclaré Bennett. Il est avantageux pour les travailleurs d’utiliser plusieurs plates-formes, mais cela augmente également la complexité.

“C’est formidable pour les travailleurs qu’il y ait tellement plus d’options maintenant, mais cela rend le calcul de savoir quand, où et quels emplois travailler beaucoup plus compliqué que lorsqu’il n’y avait qu’Uber et Lyft”, a-t-il déclaré.

Les gains peuvent fluctuer d’un jour à l’autre. Le graphique ci-dessous montre les revenus horaires de DoorDash, Uber et Shipt un mardi de la semaine dernière.

Il existe d’autres startups offrant des outils aux travailleurs des concerts, mais Bennett a déclaré que les prévisions de revenus de Solo sont uniques.

Solo a un certain nombre d’investisseurs bien connus tels que l’ancien PDG d’Amazon Consumer Jeff Wilke et l’ancien avocat général d’Uber Salle Yoo.

Slow Ventures a mené le tour de la graine. Le directeur général Kevin Colleran a déclaré que son entreprise avait déjà réfléchi à l’idée de Solo, donc investir était une décision rapide.

“Nous pensons que Solo est idéalement placé pour résoudre les problèmes clés liés à l’instabilité financière et professionnelle et nous sommes ravis d’aider ceux qui gagnent leur vie avec un travail basé sur des applications”, a-t-il déclaré par e-mail.

Il y a plus de 1 000 travailleurs sur Solo. L’entreprise de 5 personnes prévoit de s’étendre au-delà de Seattle plus tard cette année. L’application est gratuite pour le moment, mais Bennett a déclaré qu’il existe des plans pour des services premium.

Les autres bailleurs de fonds incluent Expa, Red Sea, Fuse, Ascend, Harry Campbell (The Rideshare Guy), Dan Lewis (PDG de Convoy), Rob Hayes (First Round Capital) et Kindergarten, un nouveau fonds dirigé par David Rosenthal, un ancien directeur de Madrona Venture Group et co-animateur du podcast « Acquired ».

“Une fois que j’ai appris ce que Bryce et Keith voulaient accomplir avec Solo, le besoin était si évident et l’opportunité de marché si importante qu’il était totalement évident d’investir”, a déclaré Rosenthal.