Les vétérans sont toujours valides dans LaLiga Santander

17/10/2021 à 11h15 CEST

pari

Radamel Falcao

35 ans le contemplent… et des objectifs à bout portant. Quand Rayo Vallecano a repris les services du tigre, personne ne pouvait le croire. Beaucoup ont également insisté sur le fait que les blessures et l’âge l’empêcheraient de bien performer. La prochaine chose était de voir Falcao marquer trois buts en trois matchs. Brutal.

Luca Modric

Appelez-le Luca Modric ou Benjamin Button. Il n’y a aucun moyen de prendre cet homme. Il a 36 ans et reste l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Alors que d’autres joueurs ont son âge dans les ligues mineures, il continue de faire de son mieux dans l’une des compétitions les plus exigeantes au monde. Légende.

Karim Benzema

33 ans et fait partie des favoris du Ballon d’Or. Karim Benzema s’améliore au fil des années, comme le bon vin. Au cours des deux dernières saisons, le Français a donné la meilleure version dont on se souvienne et le Real Madrid a sa plus grande star en lui.

Joaquin

L’éternel capitaine du Betis. 40 ans et respire la qualité. Il est vrai qu’il n’est plus le starter incontesté, mais il reste très utile pour le vôtre. Ailier, milieu de terrain … peut jouer dans tout le front d’attaque, et dans la garde-robe, il contribue presque plus. Footballeur que tout le monde aimerait avoir dans son club.