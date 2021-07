Les vétérans Triple-A créent un nouveau studio That’s No Moon soutenu par le coréen Smilegate

D’anciens employés de Naughty Dog, Infinity Ward, Sony Santa Monica, EA et Bungie ont créé un tout nouveau studio triple A appelé That’s No Moon.

Tel que rapporté par GamesIndustry.biz, l’entreprise a reçu le soutien du géant coréen des jeux Smilegate à hauteur de 100 millions de dollars et travaille apparemment sur un titre d’action-aventure basé sur une histoire. Ce n’est peut-être pas surprenant quand on regarde qui fonde l’entreprise ; le directeur créatif du projet, Taylor Kurosaki, et le directeur du jeu Jacob Minkoff ont tous deux travaillé pour le fabricant de The Last of Us Naughty Dog et la société Call of Duty Infinity Ward.

Parmi les autres membres fondateurs, citons le PDG Michael Mumbauer (photo) – auparavant à la tête du groupe des arts visuels de PlayStation – Tina Kowalewski, vétérinaire de Sony Santa Monica, qui travaille en tant que directrice de la stratégie de l’entreprise, et le COO Nick Kononelos, un ancien élève d’EA. Enfin, le vétérinaire de Bungie, Barry Genova, travaille en tant que directeur technique tandis que les finances de That’s No Moon sont dirigées par l’ancien membre du personnel de PlayStation, George Allison.

That’s No Moon n’existe que depuis six mois et compte actuellement moins de 40 employés, mais a l’intention de passer à 100 d’ici la fin de 2022.

“Nous sommes une industrie axée sur les talents, et le talent de That’s No Moon était littéralement au début de ce que vous voyez comme les expériences narratives modernes en solo”, a déclaré Mumbauer à GI.biz.

“Taylor et Jacob ont tous deux joué un rôle déterminant dans la livraison et la conception de l’histoire holistique et des philosophies de conception de jeux dès Uncharted 2, puis dans The Last of Us, qui, je pense, a apporté un énorme changement dans notre industrie.

“Nous sommes tellement chanceux d’avoir autant de talent de ces studios. Ce que nous n’avons pas perdu, c’est notre désir de rivaliser et de créer un excellent divertissement, les meilleurs jeux de sa catégorie. Vous avez besoin de ce genre d’esprit et de désir. . Quand vous regardez les perturbateurs dans d’autres industries comme Image Comics, qui je pense est un parfait exemple. L’industrie a changé pour le mieux – tant de qualité visuelle, tant de narration sont venues de ces incroyables pionniers qui ont construit cela chez Marvel. Nous faisons la même chose, nous prenons les meilleurs talents de notre espace et nous les rassemblons tous pour former quelque chose de complètement nouveau et voir les choses complètement différemment.”

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72383/triple-a-vets-set-up-new-studio-thats-no-moon-backed-by-koreas-smilegate/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));