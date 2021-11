Les vétérinaires d’Amazon décrochent 10 millions de dollars pour WhyLabs, une startup de Seattle qui surveille les modèles d’apprentissage automatique

Alessya Visnjic, PDG de WhyLabs. (Photo de WhyLabs)

Les nouvelles: WhyLabs, une entreprise dérivée du Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2) de Seattle, a levé 10 millions de dollars et publié un nouvel outil pour prendre en charge les applications d’apprentissage automatique.

Le problème: Alors que de plus en plus d’entreprises tirent parti de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle, le besoin de capturer et de corriger les défaillances devient de plus en plus urgent. Le recours aux algorithmes peut avoir des implications négatives, comme en témoigne cette semaine le groupe Zillow, par exemple.

« Les défis commencent une fois que le système d’apprentissage automatique est opérationnel – il automatise des millions de décisions par jour », a déclaré un porte-parole de WhyLabs à . dans un e-mail. « Surveiller son bon fonctionnement devient essentiel, car les systèmes d’apprentissage automatique échouent de manière souvent catastrophique. »

La solution: Le logiciel de WhyLabs vise à prévenir et à diagnostiquer en temps réel ce que Visnjic a décrit comme des « effondrements de modèles ». Il propose une bibliothèque open source qui s’intègre à divers services d’infrastructure sur site ou cloud et surveille l’activité. La plateforme utilise ensuite des méthodes statistiques complexes pour repérer les anomalies et alerter les ingénieurs. WhyLabs est similaire à Datadog, la société de surveillance de logiciels cloud cotée en bourse, mais en mettant l’accent sur l’apprentissage automatique et les processus d’IA en arrière-plan.

La nouvelle technologie : WhyLabs a lancé en octobre un nouvel outil, AI Observatory, permettant aux entreprises de surveiller, comprendre et améliorer leurs applications d’IA. Les utilisateurs peuvent intégrer l’outil en tant que couche d’une application d’apprentissage automatique. « Nous supprimons les obstacles à l’adoption de cette technologie essentielle », a déclaré le PDG et co-fondateur Alessya Visnjic dans un communiqué. Plus d’une douzaine d’organisations ont utilisé l’outil au cours de sa première semaine.

La compétition: Lorsque WhyLabs s’est séparé d’AI2 l’année dernière, il a rejoint un nombre croissant de startups s’attaquant à différentes parties du processus de développement et de déploiement de l’apprentissage automatique. TruEra et Fiddler AI, par exemple, ont des fonctionnalités similaires, mais ils ciblent des utilisations dans des industries spécifiques.

Les personnes: Visnjic a déjà passé huit ans chez Amazon à aider le géant de la technologie à développer son infrastructure d’apprentissage automatique et a remporté les honneurs du PDG de l’année aux . Awards cette année. Deux autres co-fondateurs, Andy Dang et Sam Gracie, sont également des vétérans d’Amazon, et la co-fondatrice et directrice de l’exploitation Maria Karaivanova était auparavant cadre et directrice de Cloudflare chez Madrona Venture Group.

Les bailleurs de fonds : Le cycle de la série A a été co-dirigé par Defy Partners et AI Fund, dirigé par le co-fondateur et président de Coursera, Andrew Ng. Les bailleurs de fonds existants, dont Madrona et Bezos Expeditions, ont également participé. Le tour de série A de 10 millions de dollars s’appuie sur une augmentation de 4 millions de dollars l’automne dernier.

L’avenir: WhyLabs prévoit d’ajouter des fonctionnalités telles qu’une prise en charge accrue des utilisations du traitement de l’image, de l’audio et du langage naturel et une intégration accrue avec d’autres outils. L’entreprise de 18 personnes, avec des bureaux satellites à Raleigh, en Caroline du Nord, et à Novi Sad, en Serbie, vise à doubler ses effectifs en 2022. « Nous sommes une entreprise à distance d’abord. Cependant, nous apprécions le temps en face à face avec l’équipe », a déclaré le porte-parole.